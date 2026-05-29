Informațiile publicate oficial pe Facebook de Forțele Terestre Române, prin care se lăudau cu „transparența” la ora 22:03, se dovedesc a fi o uriașă dezinformare. În timp ce MApN a raportat pompos un bilanț de 11 militari răniți, susținând că 10 dintre ei sunt evacuați la Spitalul Județean de Urgență Zalău, medicii sălăjeni desființează cifrele armatei. Răspunsul oficial oferit pentru Salăjeanul.ro de conducerea spitalului din Zalău arată o realitate complet diferită și confirmă haosul informațional de la nivelul ministerului.

Cifrele oficiale ale medicilor: 7 militari la Zalău, un internat la Chirurgie

Conform datelor oficiale transmise de Spitalul Județean de Urgență Zalău la solicitarea publicației noastre, la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) au ajuns în total doar 7 militari, și nu 10, așa cum pretindea Armata în comunicat.

Pacienții au prezentat preponderent traumatisme craniene, abdominale și leziuni la nivelul membrelor. Din fericire, niciunul nu se află în stare critică, însă medicii au decis reținerea în spital a unui pacient: „Unul a necesitat internare în cadrul Secției de Chirurgie Generală, cu traumatism toraco-abdominal, care necesitant supraveghere”, precizează reprezentanții spitalului din Zalău.

Transferuri de urgență către Spitalul Militar din Cluj

Dinamica reală a victimelor arată că situația nu a fost chiar atât de ușoară precum a descris-o MApN (care susținea că blindatele au fost doar „avariate ușor”). Spitalul Județean Zalău confirmă : doi dintre cei 7 pacienți militari au fost transferați de urgență, în cursul nopții, la Spitalul Clinic Militar de Urgență din Cluj-Napoca pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

Cum se explică atunci numărul total de 9 răniți pe care publicația noastră l-a aflat pe surse? Diferența de la 7 la 9 este reprezentată de ceilalți doi militari care au fost trimiși direct de la locul accidentului din Bizușa către Spitalul Militar din Cluj, fără a mai trece prin Zalău.

MApN s-a încurcat direct în numărătoarea de la fața locului

Matematica simplă dă de gol haosul din birourile de presă ale Armatei. În postarea oficială de la ora 22:03, MApN susținea ferm că „10 militari sunt în curs de evacuare către Spitalul Județean de Urgență Zalău”. Medicii de la Zalău confirmă însă că în Unitatea de Primiri Urgențe au intrat, în total, doar 7 pacienți. Cel mai probabil, în graba de a arunca o explicație pe Facebook sub presiunea jurnaliștilor și în lipsa unor proceduri clare, structurile militare s-au încurcat la numărătoarea directă din teren și au „inventat” trei victime în plus pe drumul spre spital.

Acest caz arată de ce secretomania MApN și refuzul de a lăsa unitățile locale să comunice cu presa este un pericolo public. Când blochezi informațiile în birourile de la București, ajungi să livrezi populației cifre false despre un accident grav produs pe drumurile din Sălaj.