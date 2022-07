România, un important exportator european de cereale, a avertizat că ar putea livra mult mai puţin porumb şi floarea soarelui în acest sezon, deoarece va da prioritate aprovizionării pieţei locale, după ce seceta a afectat culturile agricole, transmite Bloomberg.

România a fost în sezonul agricol 2021/22 cel mai mare exportator de porumb din Uniunea Europeană, însă anul acesta este posibil ca producţia să înregistreze o scădere semnificativă după ce seceta a distrus culturile în mai multe părţi ale ţării, a declarat marţi ministrul Agriculturii, Petre Daea, într-un interviu pentru Bloomberg.

România va exporta numai ceea ce rămâne după asigurarea aprovizionării pieţei interne, a spus Daea, care nu a dorit să dea detalii cu privire la măsurile potenţiale pe care Guvernul ar putea să le adopte.

Evoluţiile meteo nefavorabile combinate cu războiul din ţara vecină Ucraina au afectat livrările mondiale de cereale, declanşând un val de măsuri protecţioniste în domeniul alimentar, pe măsură ce oficialii încearcă să limiteze impactul creşterii preţurilor.

România este în urma altor state în extinderea sistemelor de irigaţii şi se confruntă cu probleme serioase pe măsură ce schimbările climatice fac fenomenele meteo extreme mai frecvente. În prezent, având în vedere prognozele care arată o vreme secetoasă în zilele următoare, unii fermieri au decis să recolteze porumbul mai devreme decât de obicei pentru a salva ceea ce pot din culturi şi a le folosi ca nutreţ sau pentru producţia de biocombustibili, a spus Daea.

„Situaţia din acest an este foarte complicată. Am intervenit atât cât am putut pentru a creşte nivelul irigaţiilor, dar în multe zone nu a fost posibil, aşa că o mare parte din cultură este afectată”, a precizat ministrul Agriculturii.