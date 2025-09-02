CFR Călători oferă elevilor facilități importante pentru călătoriile cu trenul în anul școlar 2025-2026. Acestea includ bilete și abonamente gratuite, dar și reguli clare privind documentele necesare, perioada de valabilitate și modul de obținere a acestor beneficii.

Elevii din școlile autorizate/acreditate pot călători gratuit pe toată perioada anului școlar, dacă au carnetul de elev vizat sau o adeverință valabilă. CFR Călători oferă elevilor facilități importante pentru călătoriile cu trenul în anul școlar 2025-2026. Acestea includ bilete și abonamente gratuite, dar și reguli clare privind documentele necesare, perioada de valabilitate și modul de obținere a acestor beneficii.

Elevii din școlile autorizate/acreditate beneficiază de:

Bilete gratuite la toate trenurile (Regio, InterRegio, InterCity), la clasa a 2-a. -Rezervarea locului este tot gratuită.

Abonamente lunare gratuite, cu număr nelimitat de călătorii, tot la clasa a 2-a, pentru orice tren.

Dacă vor să meargă la clasa 1, la vagon de dormit sau cușetă, elevii trebuie să plătească diferența de preț și rezervarea.

De la 1 octombrie 2025, reducerile și gratuitățile se acordă doar pe baza documentelor pentru anul școlar 2025-2026. Biletele gratuite pot fi luate:

de la casele de bilete CFR sau agențiile CFR;

online sau de la automatele din gări (pe baza ID-ului de elev valabil);

direct de la personalul trenului, dacă gara nu are casă de bilete, sau casa de bilete este închisă, sau gara nu are personal CFR.

Abonamentele gratuite pentru elevi se pot lua:

de la casele de bilete din gări și agențiile CFR (abonament pe carton);

online, prin aplicația CFR (abonament digital cu cod QR) sau de la automatele din gări, pe baza ID-ului de elev valabil.

Documente necesare pentru eliberarea abonamentului/biletului gratuit sunt

carnet/legitimație de elev vizată pentru anul școlar în curs sau adeverință de la școală, conform modelului official. Alte tipuri de adeverințe nu sunt acceptate.

La control în tren, elevul trebuie să arate:biletul/abonamentul gratuit ;un act de identitate (buletin, pașaport, permis de ședere/conducere). Pentru cei sub 14 ani: certificatul de naștere sau carnetul/legitimația de elev (doar dacă are poză și CNP).

Important: cine nu are aceste documente va fi considerat fără bilet și va plăti tarif de tren.