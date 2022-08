La sfârșitul săptămânii trecute, jandarmii sălăjeni, în colaborare cu reprezentanții A.J.V.P.S. Sălaj, au efectuat mai multe controale pentru verificarea respectării prevederilor O.U.G. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura.

Controalele s-au desfășurat pe cursul râului Someș, fiind verificați peste 60 depescari. Faptele de natură contravențională constatate au vizat: pescuitul fără permis șiîncălcarea condiţiilor prevăzute în permisul de pescuit, privind numărul maxim deundițe/lansete și numărul maxim de cârlige per undiță/lansetă. Au fost aplicate 19 de sancțiuni contravenționale în cuantum total de 5250 delei. Astfel de controale vor fi efectuate și în perioada următoare.

Un echipaj de jandarmerie a fost solicitat, prin apel 112, să intervină înurma unei fapte de agresiune. La fața locului s-a stabilit că un bărbat de 38 de ani, domiciliat în orașul Jibou,pe fondul unor neînțelegeri și a consumului de alcool, a lovit cu palma în zona fețeiși cu piciorul în zona spatelui un tânăr de 17 ani, acesta având domiciliul tot în orașul Jibou. Incidentul a avut loc joi, 04 august a.c., în jurul orei 18.27, pe strada Lăutarilor din orașul Jibou. În cauză, jandarmii au întocmit acte de constatare sub aspectul săvârșirii infracțiuniide „Lovire sau alte violențe”, acte ce vor fi înaintate organelor judiciare pentru continuarea cercetărilor. Tânărul agresat a fost transportat la o unitate spitalicească în vederea acordăriide îngrijiri medicale.

Un echipaj de jandarmerie a fost solicitat, prin apel 112, să intervină în urma unei fapte de agresiune. La fața locului s-a stabilit că un bărbat de 32 de ani, domiciliat în orașul Jibou,pe fondul unor neînțelegeri și a consumului de alcool, a lovit cu pumnii și picioareleîn zona feței o tânără în vârstă de 20 de ani, aceasta având domiciliul tot în orașul Jibou.

Incidentul a avut loc vineri, 05 august a.c., în jurul orei 23.00, pe strada Lăutarilor din orașul Jibou. În cauză, jandarmii au întocmit acte de constatare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „Lovire sau alte violențe”, acte ce vor fi înaintate organelor judiciare pentru continuarea cercetărilor. Femeia agresată a fost transportată la o unitate spitalicească în vederea acordării de îngrijiri medicale

Un echipaj de jandarmerie a fost solicitat, prin apel 112, să intervină înurma unei fapte de agresiune. La fața locului s-a stabilit că un bărbat de 59 de ani, domiciliat în sat Păulești,jud. Bihor, pe fondul unor neînțelegeri, a lovit cu palma peste față o altă persoană învârstă de 50 de ani, aceasta având domiciliul în sat Derșida. Incidentul a avut loc joi, 05 august a.c., în jurul orei 10.00, pe strada 22Decembrie 1989 din orașul Șimleul Silvaniei. În cauză, jandarmii au întocmit acte de constatare sub aspectul săvârșirii infracțiuniide „Lovire sau alte violențe”, acte ce vor fi înaintate organelor judiciare pentru continuarea cercetărilor. Bărbatul agresat a refuzat acordarea de îngrijiri medicale