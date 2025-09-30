Polonia vrea să interzică vânzarea de alcool în magazine pe timpul nopții pentru a combate consumul excesiv, a reduce criminalitatea și a preveni problemele de sănătate, după ce orașul Varșovia a eșuat în încercarea de a introduce o astfel de măsură la nivel local.

Fără alcool de la 22:00 la 6:00 este o inițiativă prin care Polonia vrea să interzică vânzarea de alcool în magazine pe timpul nopții pentru a combate consumul excesiv, a reduce criminalitatea și a preveni problemele de sănătate, după ce orașul Varșovia a eșuat în încercarea de a introduce o astfel de măsură la nivel local.

Partenerii de coaliție ai premierului Donald Tusk au înaintat propuneri legislative care includ interdicții extinse privind publicitatea la alcool, interzicerea vânzării în afara barurilor și restaurantelor între orele 22:00 și 6:00, precum și restricții privind vânzarea la benzinării și online.

Coaliția susține că aceste măsuri, în conformitate cu recomandările Organizației Mondiale a Sănătății, sunt printre cele mai eficiente instrumente pentru prevenirea problemelor de sănătate legate de alcool, precum cancerul sau tulburările psihice.

Letonia a implementat măsuri similare începând din august.

Datele de sănătate ale Uniunii Europene plasează Polonia printre cele mai afectate țări de mortalitatea legată de alcool: în 2022, țara s-a clasat pe locul al doilea în UE la decese atribuibile alcoolului, după Slovenia, potrivit Eurostat.

Demersul pentru o interdicție la nivel național vine după ce planurile pentru o măsură similară în Varșovia au eșuat, deoarece consiliul local a respins propunerea din cauza lipsei de consens.

Eșecul capitalei evidențiază divergențele dintre grupările politice în privința acestor politici de sănătate publică, chiar și în interiorul coaliției conduse de Tusk. Consilierii locali s-au opus inițiativei înaintate de primarul Rafał Trzaskowski, argumentând că aceasta ar încălca libertățile civile. Trzaskowski a promis că va continua să încerce introducerea interdicției.

Propunerea vine și în contextul în care liderii mondiali nu au reușit să ajungă la un acord asupra unei declarații politice privind combaterea bolilor cronice, cum ar fi cele cauzate de consumul de alcool, subliniind dificultatea adoptării unor măsuri eficiente într-un mediu politic divizat.

În Polonia, eșecul politicii la nivelul capitalei a venit în ciuda sprijinului covârșitor din partea locuitorilor, măsurat de primărie prin consultări publice.

În prezent, propunerile se află în faza de consultare publică, iar parlamentul urmează să înceapă dezbaterile la sfârșitul lunii octombrie sau începutul lui noiembrie.

La sfârșitul anului 2023, existau aproape 119.000 de astfel de magazine, de la mici afaceri private până la lanțuri mari de supermarketuri și benzinării deschise non-stop, potrivit Ministerului Sănătății.

Prin comparație, Suedia are doar 900 de magazine de alcool, unul la aproximativ 11.000 de locuitori, în timp ce în Polonia există unul la fiecare 320 de persoane.

Până în prezent, aproximativ 180 de municipalități poloneze au implementat diverse forme de interdicție nocturnă, inclusiv Cracovia, cea mai populară destinație turistică a țării. Varșovia a reușit în cele din urmă să adopte interdicții experimentale în două dintre cele 18 districte ale orașului, dar criticii spun că acestea sunt departe de a fi eficiente.

În zonele unde astfel de interdicții au fost aplicate, rapoartele poliției arată rezultate pozitive, mai puțină criminalitate, mai multă siguranță pe străzi și mai puțini pacienți în unitățile de urgență, potrivit presei locale.