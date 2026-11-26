Comercializarea și consumul băuturilor alcoolice, inclusiv al vinului fiert, sunt interzise în zona centrală a municipiului Zalău pe durata paradei de Ziua Națională a României. Măsura se aplică inclusiv în perimetrul Târgului de Crăciun, în intervalul în care se desfășoară manifestările oficiale.

Participanții la ceremoniile dedicate Zilei Naționale a României în municipiul Zalău nu pot consuma băuturi alcoolice în perimetrul manifestărilor publice. Interdicția este valabilă pe toată durata a desfășurării evenimentelor oficiale, iar forțele de ordine nu au acordat nicio excepție pentru comercian din zonă.

Pe 1 Decembrie, operat cu ora 11.00 și până la trecerea completă a dispozitivului de defilare, consumul și vânzarea de băuturi alcoolice sunt complete restricționate în perimetrul delimitat de zona Perla, Bulevardul Mihai Viteazul, strada 9 Mai, intersecția străzilor Simion Oros și Unirii de Sănătate Direcției publice.

Măsura vizează întreaga gamă de băuturi alcoolice, inclusiv vinul fiert comercializat la căsuțele din cadrul Târgului de Crăciun, deschis cu data de 30 noiembrie. Reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj precizează că, pe durata desfășurării ceremoniilor, prioritate are parada militară, iar băuturile alcoolice pot fi înlocuite cu ceai cald.

Decizia este aplicată constant la fiecare ediție a manifestărilor de Ziua Națională, iar experiența edițiilor anterioare arată că atât comercianții, cât și participanții au înțeles și au respectat această regulă, fără să fie înregistrate incidente.

Dispozitivele de ordine publică ale Jandarmeriei Sălaj vor asigura supravegherea atât în ​​​​zona de desfășurare a paradei, cât și în perimetrul Târgului de Crăciun, pentru a preveni orice încălcare a normelor legale.