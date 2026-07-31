Niciun jandarm din Sălaj nu a fost victima vreunei agresiuni fizice sau a infracțiunii de ultraj în timpul misiunilor din primele 6 luni ale acestui an. Întrebat în cadrul conferinței de presă despre siguranța militarilor în timpul intervențiilor violente, șeful Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj, domnul colonel Vasile-Adrian Cigăran, a dat asigurări că autoritatea legii este respectată. Acesta a menționat totuși un incident izolat din mediul rural, unde un bărbat a amenințat forțele de ordine cu o secure și un cuțit.

Siguranța celor care aplică legea și protejează ordinea publică rămâne un subiect de maximă importanță pentru comunitate, mai ales atunci când militarii intervin pentru aplanarea unor conflicte violente. Întrebarea adresată șefului jandarmilor sălăjeni a fost pusă în contextul sensibil al evenimentelor istorice din data de 10 august 2018, când forțele de ordine au fost atacate de unii manifestanți în Capitală. O astfel de atitudine agresivă reprezintă o sfidare directă la adresa instituțiilor statului, a siguranței naționale și a ordinii publice, motiv pentru care toleranța față de astfel de fapte este complet zero. Întrebat dacă în acest an jandarmii din Sălaj au fost ținta unor agresiuni în timp ce încercau să despartă persoane violente, inspectorul șef a oferit un răspuns clar și ferm. Colonelul Vasile-Adrian Cigăran a precizat că în primele 6 luni ale anului 2026 nu s-a înregistrat niciun caz oficial de ultraj împotriva efectivelor pe care le conduce.

Deși militarii nu s-au confruntat cu acte directe de violență îndreptate împotriva lor, dinamica din teren aduce deseori situații cu un risc operativ extrem de ridicat. Trupele de intervenție au fost solicitate în mod repetat pentru a gestiona stări conflictuale și scandaluri de amploare. Șeful Jandarmeriei Sălaj a oferit drept exemplu un incident periculos petrecut în mediul rural. Un cetățean violent a amenințat echipajul de intervenție folosind o secure și un cuțit. Intervenția rapidă și profesionistă a jandarmilor a permis imobilizarea bărbatului înainte ca cineva să fie rănit. Ulterior, anchetatorii au stabilit că persoana respectivă suferea de grave probleme psihice, fiind luate măsurile medicale și legale care se impun în astfel de cazuri speciale.

Lipsa cazurilor de ultraj la nivelul județului demonstrează eficiența tactică a dispozitivelor realizate de jandarmi în strânsă cooperare cu poliția. Pregătirea profesională intensă a militarilor, axată pe tehnici de autoapărare și gestionare psihologică a crizelor, permite dezamorsarea tensiunilor înainte ca acestea să degenereze în violențe fizice contra autorității. Conducerea Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj a dat asigurări că militarii vor continua să acționeze cu fermitate maximă pe raza întregului județ. Orice tentativă de sfidare a uniformei statului sau de agresiune împotriva forțelor de ordine va fi sancționată imediat, prin aplicarea strictă a prevederilor Codului Penal, pentru a garanta siguranța cetățenilor și menținerea unui climat de ordine de drept.