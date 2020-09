Condițiile speciale pentru începutul anului școlar 2020-2021 sunt completate de probleme legate de manuale și de schimbarea structurii pentru subiectele la examen. Și în acest an, elevii de clasa a VIII-a au început școala fără manuale. Un prim manual nou va ajunge, momentan, doar în varianta online.

Elevii de clasa a VIII-a intră în noul an școlar cu programe noi la examenul de Evaluare Națională, cu structură nouă pentru subiecte, pentru prima dată după modelul testărilor internaționale PISA, pentru care profesorii spun că nu au manuale sau culegeri ca să-i pregătească pe elevi.

Oficialii din Ministerul Educației au anunțat, recent, că primul manual nou de clasa a VIII-a care va ajunge la elevi, doar în varianta online momentan, este cel de Limba și Literatura Română. Pentru varianta tiparita a manualului elevii trebuie, insa, sa mai astepte.

Manualul ar urma sa fie distribuit elevilor in mod gratuit, atat in format tiparit, cat si in format digital, si este transmisibil timp de patru ani scolari, incepand din anul scolar 2020 – 2021.

Elevii care au trecut in clasa a VIII-a sunt prima generatie care a invatat de la clasa a V-a dupa o programa noua si niciodata nu a avut cartile pe banci in timp util. Licitatia pentru manuale a fost lansata pe 5 decembrie anul trecut si nu a fost finalizata nici pana in prezent. În prezent, șapte manuale, cele pentru disciplinele Biologie, Geografie, Chimie, Informatică, Educație Tehnologică, Educație Socială și Consiliere, se află încă în etapa de soluționare a contestațiilor.