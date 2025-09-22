Șoferii începători ar putea să nu mai aibă voie să conducă mașini puternice în primii doi ani de la obținerea permisului. Asta prevede un nou proiect legislativ aflat acum în dezbaterea parlamentarilor.

Demersul vine în contextul unor statistici îngrijorătoare. Sute de accidente grave, unele fatale, au avut loc din cauza lipsei de experiență la volan.

Potrivit proiectului depus în Parlament, o mașină puternică înseamnă orice autoturism la care raportul dintre puterea motorului și greutatea vehiculului depășește 75 de kW pe tonă.

Inițiatorul proiectului spune că reglementarea este necesară pentru a reduce numărul accidentelor provocate de șoferii cu mai puțin de doi ani de experiență. În ultimii trei ani, au fost înregistrate aproape 700.

În proiectul de lege sunt prevăzute și excepții. Reglementarea nu se va aplica celor care folosesc mașina exclusiv în scop profesional și nici atunci când în autoturism se află un șofer cu permis valabil de cel puțin zece ani, pentru aceeași categorie.

Potrivit proiectului, șoferii începători nu mai vor putea conduce autovehiculele mai puternice de 10 cai putere la 100 de kg.

Noua regulă este susținută de aproximativ 60 de parlamentari din PSD, PNL și AUR.

Deși pare o măsură bună, specialiștii în siguranță rutieră spun că fără existența unor programe de educație rutieră serioasă în rândul cursanților, acesta nu va produce niciun efect.

Inițiatorii proiectului spun că au făcut acest demers având în vedere statisticile alarmante ale Poliției Române.

Potrivit datelor oficiale, în 2023, din 4526 de accidente grave, 781 au fost provocate de conducători auto care nu împliniseră 22 de ani, iar în 2024, numărul total al accidentelor grave a scăzut la 4.234, însă cel al accidentelor produse de șoferii tineri a rămas la un nivel îngrijorător – 699 de cazuri.