Anumite platforme online foarte mari, cum ar fi Facebook și TikTok nu permit publicitatea politică în context electoral și pre-electoral. Utilizatorii pot raporta către platformele respective conținutul care ar putea fi considerat publicitate politică.

În România, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații este responsabilă pentru supravegherea furnizorilor de servicii intermediare stabiliți pe teritoriul țării noastre și pentru asigurarea respectării Regulamentului privind serviciile digitale de către acești furnizori.

”Platformele online foarte mari și motoarele de căutare foarte mari sunt cele care au peste 45 de milioane de utilizatori activi lunar în Uniunea Europeană și au fost desemnate ca atare de către Comisia Europeană, așa cum este cazul Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, X, LinkedIn etc. Acestea se află sub directa supraveghere a Comisiei Europene pentru cele mai stricte obligații prevăzute de Regulamentul privind serviciile digitale, în timp ce pentru restul obligațiilor din Regulament, care sunt aplicabile și altor furnizori mai mici de servicii intermediare, competența de supraveghere este partajată cu coordonatorul serviciilor digitale din țara de stabilire (în cazul platformelor menționate, acesta fiind Comisia din Irlanda – CnaM)”, informează Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații.

Furnizorii de servicii de găzduire ,categorie în care se încadrează și platformele online, au obligația să instituie mecanisme care să permită oricărei persoane fizice sau entități să notifice informații pe care persoana sau entitatea respectivă le apreciază ca fiind conținut ilegal.

Astfel, utilizatorii pot raporta atât către platformele online , cât și către categoria mai largă a furnizorilor de servicii de găzduire, orice tip de conținut prezent în mediul online care ar putea încălca legislația română în materie electorală.

Regulamentul privind serviciile digitale prevede obligația tuturor furnizorilor de servicii intermediare de a acționa diligent, obiectiv și proporțional în aplicarea propriilor condiții generale de utilizare.

În context electoral și pre-electoral, anumite platforme online foarte mari nu permit publicitatea politică.

Analizarea legalității sau ilegalității unui conținut din sfera publicității politice disponibil pe platformele online intră în competența autorităților relevante – acele autorități sau instituții publice care au atribuții cu privire la supravegherea unui anumit sector sau domeniu de activitate.

Acestea au posibilitatea de a emite ordine de a acționa împotriva conținutului ilegal sau ordine de furnizare informații.

Ordinele pot fi emise și de către autoritățile judiciare în cadrul acțiunilor, activităților ori procedurilor desfășurate de acestea, potrivit competențelor legale conferite.Altfel spus, autoritățile care au competențe în mediul offline într-un anumit domeniu au aceleași competențe și în mediul online.Ca atare, autoritățile pot lua măsuri împotriva conținutului ilegal în mediul online în funcție de domeniul pe care îl gestionează.