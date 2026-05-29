Presiunea mass-media locale a funcționat. La aproape două ore de la producerea gravului accident din Sălaj și după insistențele reporterilor noștri, Forțele Terestre Române au publicat aseară, la ora 22:03, prima reacție oficială. Armata confirmă un bilanț mai grav decât cel estimat inițial: 11 militari au fost răniți din cauza nerespectării distanței regulamentare între blindatele Piranha 5.

Bilanțul oficial: 11 răniți și trei blindate Piranha 5 implicate

În urma semnalelor de alarmă trase de Salăjeanul.ro cu privire la blocajul informațional, Ministerul Apărării Naționale a cedat și a publicat o informare pe pagina de Facebook a Forțelor Terestre Române. Datele oficiale arată că accidentul a fost provocat chiar de eroarea șoferilor din coloana militară.

„Astăzi, în jurul orei 20:30, la ieșirea din localitatea Bizușa-Băi, județul Sălaj, pe direcția Dej – Baia Mare, a avut loc un accident rutier în care au fost implicate trei transportoare blindate Piranha 5 aparținând unei coloane militare. Din primele verificări, cauza producerii accidentului a fost nerespectarea distanței regulamentare între autovehicule. În urma incidentului au rezultat 11 militari răniți”, se arată în comunicat. 10 dintre aceștia au fost evacuați de urgență către Spitalul Județean de Urgență Zalău, iar șoferii au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

De ce a fost nevoie de presiunea presei?

Deși accidentul a avut loc în jurul orei 20:10 – 20:30, declanșând imediat Planul Roșu de Intervenție și mobilizând masiv structurile MAI (pompieri, poliție, ambulanțe și un elicopter SMURD), comunicarea oficială a armatei a fost trimisă abia la 22:03.

Această întârziere majoră scoate la iveală sistemul anacronic și rigid prin care MApN gestionează crizele publice. În timp ce salvatorii civili își făceau datoria contracronometru, structura de comunicare a armatei a funcționat după reguli stricte și ierarhizate. Unitățile locale și centrele regionale nu au drept de semnătură sau competență de a informa publicul, toate datele fiind blocate până la obținerea aprobărilor de la Direcția Informare și Relații Publice (DIRP) din București.

Unde se caută detaliile ascunse în spatele ecranelor

Această cultură a secretomaniei și centralizării absolute obligă mass-media să parcurgă un periplu birocratic complex pentru a afla detalii care țin de siguranța drumurilor publice din Sălaj. Pentru a afla din ce unitate făceau parte militarii, unde se deplasa convoiul și care sunt pagubele reale ale tehnicii militare Piranha 5, singura cale legală rămâne transmiterea de solicitări oficiale scrise în baza Legii 544/2001 către biroul de presă central.

Saga accidentului de la Bizușa-Băi demonstrează că, în ciuda dotărilor cu tehnologie modernă de miliarde de euro, mentalitatea de comunicare a Armatei Române a rămas parțial blocată în tranșeele birocrației, oferind informații doar atunci când presiunea publică devine de neevitat.