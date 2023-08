Campioana României este prima echipă dintre cele 3 reprezentate ale României care ajunge în play-off-ul Conference League. Ea poate fi urmată de FCSB și Sepsi, care evoluează în această competiție joi, 17 august.

Farul Constanța s-a calificat în play-off-ul Conference League. După 3-0 în tur, campioana României a rezolvat calificarea în primele 20 de minute, câștigând cu 2-0 în Estonia. Constanțenii au dat lovitura în minutul 3, prin Rivaldinho. În minutul 18, geniul lui Budescu a ieșit la rampă. A făcut 2-0 cu o execuție uluitoare. A șutat cu exteriorul, de la marginea careului, și a trimis mingea în vinclu.

Calificarea în play-off-ul Conference League îi adduce echipei Farul Constanța un bonus considerabil. Accederea în play-off-ul competiției, ultima fază înainte de grupe, înseamnă că în conturile echipei lui Gică Hagi vor intra 750.000 de euro. Dacă va intra în grupe, suma va crește considerabil, până la 2,94 milioane de euro. Iar Farul poate strânge o sumă importantă în Conference League. Fiecare victorie în grupe este premiată 500.000 de euro, în timp ce pentru fiecare punct o echipă primește câte 166.000 de euro.

La finalul meciului, Gică Hagi, antrenorul constănțenilor, și-au lăudat jucătorii pentru victoria obținută și în special pentru faptul că nu au încasat gol în această dublă.

„Cel mai greu a fost să motivez echipa, să fie conectată la acest meci. Le-am zis că începem de la 0-0, că e un meci nou și să încercăm să câștigăm. Am avut parte de un adversar foarte greu. Acasă am câștigat în ultimele minute, iar aici au jucat un fotbal bun și au avut ocazii. Dar noi am fost mai buni. Cred că noi am fost mai preciși. Pot spune că am avut un portar foarte bun în acest două meciuri. Ne bucurăm că nu am luat gol în această dublă. E extraordinar. Pentru noi a fost foarte important să nu luăm gol.Acum, visul nostru e să ajungem în grupe. Nu avem experiență, dar avem un grup bun și vrem să ne calificăm”, a declarat Gheorghe Hagi la conferința de presă.