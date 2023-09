Farul Constanța a pierdut pe teren propriu în fața celor de la FCSB, cu scor 0-1, în etapa cu numărul 9 din SuperLiga României.

Duelul de pe stadionul de la Ovidiu, dintre Farul Constanța și FCSB, a fost unul extrem de disputat, mai ales că s-au întâlnit primele două clasate din sezonul trecut. La final, FCSB a fost cea care s-a impus, după un penalty controversat, care l-a scos din sărite pe Gică Hagi. Gică Hagi a pus tunurile pe Gică Popescu și Ciprian Marica la finalul meciului Farul – FCSB 0-1, din etapa a noua a Superligii, și le-a cerut colaboratorilor săi să fie mai vocali în spațiul public. Totul s-a petrecut în contextul în care arbitrul Sebastian Colțescu a dictat destul de ușor un penalty pentru echipa roș-albastră în minutul 55, iar din acea lovitură de la 11 metri Darius Olaru a stabilit scorul final al partidei de la Ovidiu.

„Viața e făcută din două lucruri, prima e, da, putem, dar nu o să stau să mă agăț de un lucru care eu cred că a depășit orice lucru care poate exista. A fost simulare și din simulare a fost penalty, și cu VAR, și cu tot. Puteam să câștigăm lejer dacă eram noi, cu toate că eu cred că am făcut un meci bun. Nu știu ce a făcut (n.r. arbitrul), eu am conducere, să iasă în față să vorbească, eu sunt pe teren. Era o simulare clară și s-a dat penalty. Mai există respect? Trebuia să mă uit la ale mele, trebuia să marcăm goluri. Am primit cartonaș galben la primul fault, ei au primit 100 de faulturi, noi niciunul. Dacă și acasă suntem arbitrați așa, ce mai poate să fie? Eu sunt depășit de situație, eu vreau să vorbesc pe partea tehnică, echipa mea să fie mai bună. Au fost situații, am fost în careu, trebuia să avem mai multă răbdare, să pasăm mai mult, nu am marcat și ăsta e fotbalul. Când joci cu echipe de nivelul FCSB-ului, este clar că trebuie să marchezi ca să speri la rezultat. Nu pot să îi încurajez dacă am pierdut meciul, nu, nu. Duceți-vă în altă parte, dacă am pierdut meciul, nu pot să îi încurajez. Nu ii cert, facem o analiză la cald, le zic lucruri, după aceea vom vedea. Totul durează o zi, trebuie să ai puterea să o iei de la capăt. Dacă renunți, ești terminat. Vom vedea, ne odihnim mâine, trebuie să ne reculegem puțin și să fim noi cei de anul trecut. Campionatul s-a pierdut, ce am văzut în seara asta. Stăm să evaluăm play-off-ul. Dacă acasă primim ce am primit astăzi, vă dați seama cât de greu poate să fie” a declarat Gheorghe Hagi după meci.

La finalul partidei, Adrian Șut a încercat să explice faza loviturii de la 11 metri. Mijlocașul celor de la FCSB consideră că a existat un contact între el și Tudor Băluță. ”A fost o lovitură în careu, un contact, cred că sa și auzit. Nu știu dacă am decis eu meciul, cred că Olaru l-a decis pentru că a marcat. Nu știu să vă zic exact dacă a fost penalty. Eu pot doar să zic că a fost contact. Da, m-a lovit! O partidă dificilă, nu am reușit să ne facem jocul, dar am reușit să câștigăm ca o echipă mare. Mă bucur că sunt apreciat pentru munca pe are o fac pe teren. E important să fiu și motivat, dar trebuie să stau cu picioarele pe pământ. O să fie trei meciuri în deplasarea, toate vor fi dificile. Nu contează cu cine jucăm, noi suntem FCSB și trebuie să câștigăm. Cred că ne-am maturizat, suntem o echipă foarte bună. Avem caractere în echipă și jucători care fac diferența”, a declarat Șut.