Campioana României, Farul Constanța, a învins-o pe Urartu, cu scorul de 3-2, în turul 2 preliminar al Conference League.

Campioana României era obligată să învingă la Ovidiu nu doar pentru a porni cu prima șansă înaintea returului din Armenia, ci și pentru a se revanșa în fața suporterilor după ce a părăsit UEFA Champions League încă din primul tur preliminar, 1-0 și 0-3 cu Sheriff Tiraspol, din Republica Moldova.

Urartu i-a dat mari emoții lui Gică Hagi. Armenii au deschis scorul la jumătatea primei reprize, prin Artem Maksimenko (min. 23), dar Tudor Băluță (min. 27) a restabilit egalitatea aproape imediat. Zotko (min. 38) i-a readus pe oaspeți în avantaj, dar la cabine s-a intrat cu 2-2, după reușita lui Adrian Mazilu (min. 45+4). Lovitura decisivă a venit din gheata lui Larie, care în al cincilea minut al prelungirilor celei de-a doua reprize a înscris superb, cu un șut la firul ierbii.

Gheorghe Hagi este bucuros pentru victorie, însă și-ar fi dorit ca echipa sa să nu fi primit două goluri din partea armenilor și își avertizează jucătorii să fie mult mai prudenți în meciul din retur, pentru a obține calificarea.

„Suntem o echipă imprevizibilă, care vrea să joace fotbal. Ofensiv am făcut lucrurile cum trebuia să le facem, defensiv am suferit cum am suferit și cu Sheriff. Trebuie să facem defensiv lucrurile mai bine, am întors meciul așa cum am câștigat și campionatul. Ne așteaptă un meci greu la ei, dar trebuie să facem un meci mare. Noi învățăm, Farul nu e o echipă consolidată care câștigă an de an, dar încercăm, învățăm. E greu, jucăm din 3 în 3 zile, încercăm să facem față pe ambele fronturi, momentan vedem că în Europa e mult mai greu. Eu i-am zis lui Aioani să nu aibă zid. El e vinovat că a luat gol, eu sunt vinovat că n-am tăcut din gură. Ce vreți de la Mazilu, e un copil de 17 ani, care a făcut multe lucruri bune. Învață și el! A dat totul pe teren și a arătat că își dorește multe! Trebuie să luptăm, să trecem de ei, așa cum am făcut în campionat, în play-off, cu echipele cele mai bune”, a declarat Gheorghe Hagi.