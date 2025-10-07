După 12 etape disputate în actuala ediție de campionat, FC Botoșani este prima în Superligă, devansând echipa Rapid București la golaveraj. FC Botoșani este pe primul loc, acumulând până în prezent 25 de puncte.

După 12 etape, FC Botoșani este prima în Superligă, devansând Rapid la golaveraj.

Leo Grozavu, antrenorul de la FC Botoșani, s-a declarat mândru de jocul prestat de băieții lui în meciul cu UTA, încheiat cu scorul de 2-1,în etapa a- 12-a din Superligă.

În duelul desfășurat la Botoșani, golurile partidei au fost marcate de Mitrov (minutul 4 – penalty), Mailat (minutul 73), pentru gazde, respectiv Costache (minutul 11), pentru oaspeți.

În primele 12 meciuri disputate în actualul sezon competițional, moldovenii au înregistrat șapte victorii, patru rezultate de egalitate și o singură înfrângere. Astfel, cu un total de 25 de puncte, moldovenii vor ocupa prima poziție pentru cel puțin două săptămâni, având în vedere pauza competițională provocată de meciurile echipelor naționale.

Botoșani e pe primul loc, cu 25 de puncte, iar Leo Grozavu îndeamnă la calm, spunând că mai sunt multe meciuri de jucat din acest campionat. Este conștient că Botoșani este o rampă de lansare pentru fotbaliștii săi, iar aceștia pot fi transferați de alte echipe în cazul în care dau un randament bun.

„Este bine pentru moral, dar în etapa 12 nu se dă niciun premiu. Trebuie să rămânem umili și să muncim în continuare. Am spus-o, vom fi luați mult mai în serios. E meritul băieților. Au arătat caracter pe un teren greu. Sigur, cu greșelile inerente. Chiar felicit UTA și pe Adrian Mihalcea pentru meciul ăsta. Pe un teren greu, chiar a fost un meci frumos. Nu am eu puterea să propun cuiva jucători. Sunt atâția oameni cu experiență în Federație care își asumă când fac selecțiile. Sigur, mi-aș dori să am jucători la națională, treubuie să muncească și să facă rezultate. Am și spus, am făcut o primă repriză modestă, am intrat foarte prost, puteam să luăm gol în secunda 30. La pauză sigur că am trezit un pic lumea din amorțire. Jucătorii care au intrat au adus un mare plus, echilibrați, aici s-a făcut probabil diferența. Un jucător care joacă bine și are o ofertă bună, la un moment dat trebuie să plece. Botoșani e rampă de lansare. Joci bine aici, pleci la mai bine. Deplasare dificilă la Cluj, vin meciurile de Cupă, din 3 în 3 zile, terenuri foarte grele. Există entuziasm, o atmosferă bună, putem să construim ceea ce înseamnă viitor”, a transmis Leo Grozavu, într-un interviu la Prima Sport.

Sebastian Mailat (27 de ani) este cel mai în formă jucător al moldovenilor. După golul reușit în poarta UTA-ei, extrema stângă a Botoșaniului a ajuns la 5 goluri și 3 pase de gol în acest sezon.

Neconvocat de Mircea Lucescu pentru meciurile cu Moldova și Austria, Mailat speră să ajungă în curând la echipa națională.