Partida dintre Hermannstadt și Petrolul din etapa a opta din play-off-ul Ligii 2 s-a încheiat la egalitate, scor 1-1. Astfel, ploieștenii nu și-au asigurat promovarea, dar au obținut un punct important în economia luptei pentru promovare. În același timp, Hermannstadt a urcat pe locul doi, la egalitate de puncte cu U Cluj.

FC Hermannstadt a terminat la egalitate cu Petrolul Ploieşti, 1-1, (1-0) la pauză, joi seara, pe teren propriu, la Mediaş, într-un meci din etapa a 8-a a fazei play-off a Ligii a II-a de fotbal.

Petroliștii au avut emoții chiar la startul partidei, în minutul 3, atunci când Avram a reușit să prindă un balon deviat de Huja după o reluare cu capul a lui Alhassan.

Ploieștenii au replicat prin ocazia lui Măzărache care a trimis cu capul la care Plamen Iliev a avut o intervenție impecabilă și a evitat golul.

Pantea a încercat să înscrie în minutul 23 de la distanță. Șutul său a prins poarta ploieștenilor, dar Avram a reușit să rețină. Alhassan a avut și el un șut promițător în minutul 29, dar balonul a trecut peste poarta ”găzarilor”.

Pe finalul primei reprize, sibienii au deschis scorul prin Petrescu, cel care a transformat un penalty obținut de Oroian.

Sibienii puteau marca din nou în minutul 60, când Paraschiv a scăpat singur spre poarta lui Avram, acesta a ezitat să îi paseze în lateral lui Alhassan și nu a reușit nici să finalizeze.

Golul petroliștilor a venit în minutul 66 la o fază controversată. Takayuki Seto a șutat din prima de la marginea careului și a marcat, dar sibienii au acuzat un ofsaid la Măzărache.

Sibienii au deschis scorul prin Petrişor Petrescu (44), din penalty.

Petrolul a egalat în repriza secundă, după o fază controversată: Takayuki Seto a şutat la poartă, iar coechipierul său Simon Măzărache, aflat în poziţie de ofsaid şi pe direcţia şutului, s-a ferit, iar balonul a intrat în poartă. Arbitrul Marian Barbu (Făgăraş) şi asistentul Florin Păunescu (Râmnicu Vâlcea) au considerat că Măzărache nu a influenţat faza şi au acordat golul.

Primele 6 clasate la finalul sezonului regular îşi dispută locurile de promovare într-un play-off. Partidele se joacă tur-retur, rezultând astfel încă 10 meciuri pentru fiecare formaţie. La finalul play-off-ului, primele două clasate vor promova direct în Liga 1, în timp ce ocupantele locurilor 3 şi 4 vor disputa un meci de baraj cu locurile 8 şi 7 din play-out-ul Ligii I. CSA Steaua nu are drept de promovare.

S-a lăsat cu scandal la finalul partidei dintre FC Hermannstadt și Petrolul Ploiești. Sibienii au reușit doar un rezultat de egalitate și au ratat șansa de a rezolva lupta pentru promovare.

Golul egalizator al ploieștenilor, marcat dintr-un offside evident, l-a făcut pe președintele sibienilor, Dani Coman, să meargă în vestiarul arbitrilor pentru a le cere socoteală. Iar primul vizat a fost centralul Marian Barbu, dar și asistentul care nu a semnalizat poziția de offside în care se află un jucător al Petrolului.

Dani Coman a spus că s-a stăpânit cu greu să nu provoace un scandal și i-a vorbit cu mult calm arbitrului. Interesant este faptul că tușierul i-a spus președintelui de la Hermannstadt că i-a transmis în cască centralului Marian Barbu că a fost offide la faza golului, însă arbitrul din Făgăraș a validat golul petroliștilor.

”Din păcate, e prima oară când vorbesc despre arbitraj. Niciodată nu am făcut-o. Ceea ce s-a întâmplat parcă e prea mult. Mă refer la faza golului. Tușierul i-a transmis în cască că e ofsaid, iar el nu a reacționat în niciun fel. Ce să înțelegem? Am intrat în cabina arbitrilor și l-am întrebat dacă nu îi e rușine să se uite la mine. Asistentul mi-a spus de față cu el că i-a strigat în casca ofsaid.

Putea să ridice și asistentul fanionul, dar el, arbitrul, care are pretenția să fie arbitru internațional, nu știu dacă merită să mai arbitreze. Mă gândeam la ce a făcut Ganea, te aduce în situația să reacționezi urât. E urât să îți bați joc de o echipă, de niște jucători care au controlat jocul, care s-au zbătut. E prea mult.

S-a văzut clar. El trebuia să fluiere, șutul a fost pe direcția atacantului. E vina amândurora, dar vina cea mai mare o are centralul. Am fost chiar liniștit în vestiar, l-am întrebat doar dacă nu îi e rușine. În astfel de momente, e greu să te stăpânești, dar i-am vorbit frumos, am fost liniștit.

Dacă nu poți să arbitrezi un meci de Liga 2, lasă-te de arbitraj. Ar trebui lăsat pe la juniori sau pe la Liga 4 o perioadă ca să vadă cum e. Echipa promovează, chiar și cu greșeala pe care a făcut-o Barbu azi”, a spus Dani Coma