Comisia de Disciplină a Federaţiei Române de Fotbal a sancţionat, miercuri, clubul FC Rapid Bucureşti cu disputarea unei partide pe teren propriu cu porţile închise şi a uneia în deplasare fără suporteri, precum şi o penalitate financiară în sumă totală de 120.000 de lei, ca urmare a incidentelor provocate de fanii proprii la meciurile din ultimele două etape ale Ligii I.

Conform soluţiei publicate pe site-ul oficial al LPF, comisia a sancţionat FC Rapid pentru introducerea, aprinderea şi aruncarea de petarde şi artificii de la meciul cu UTA de pe teren propriu, scor 1-1, din etapa a 23-a a Ligii I. Tot în acest caz şi pentru aceleaşi fapte, UTA a primit o penalitate de 33.750 lei.

„FC Rapid 1923 vs. AFC UTA Arad – Incidente – În baza art. 82.1 şi 3.a şi c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancţionează clubul FC Rapid 1923 cu măsura programării unui joc fără spectatori pe propriul stadion şi penalitate sportivă de 60.000 lei. În baza art. 82.1 şi 3.a şi c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancţionează clubul AFC UTA Arad cu penalitate sportivă de 33.750 lei”, se precizează pe site-ul citat.

De asemenea, membrii comisiei FRF au dispus sancţiuni pentru fapte similare produse de fanii giuleşteni la partida pierdută în deplasare cu Universitatea Craiova, scor 0-1, în etapa a 22-a a Ligii I. De asemenea, Universitatea Craiova a primit o penalitate sportivă de 22.500 lei.

„Universitatea Craiova vs. FC Rapid 1923 – Incidente – În baza art. 82.2 şi 3.a şi c, raportat la art. 83.2.d, se sancţionează clubul FC Rapid 1923 cu măsura interzicerii propriei galerii sau propriului grup de suporteri la un joc în deplasare şi penalitate sportivă de 60.000 lei. În baza art. 82.1 şi 3.a şi c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancţionează clubul Universitatea Craiova cu penalitate sportivă de 22.500 lei”, se arată în soluţia comisiei.

În aceste condiţii, formaţia Rapid nu va putea fi susţinută de suporterii proprii la meciul din deplasare cu Gaz Metan Mediaş, programat vineri, în etapa a 24-a, şi va disputa cu porţile închise partida de pe teren propriu cu Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, din 11 februarie (etapa a 26-a a Ligii I).

Conform Regulamentului Disciplinar, FC Rapid a atins pragul maxim de penalitate financiară, iar la fiecare nouă abatere referitoare la aruncarea în teren de materiale explozive clubul va fi sancţionat gradual cu disputarea partidelor fără spectatori, cumulat cu sancţiunea maximă de 60.000 lei.

În şedinţa de miercuri, Comisia de Disciplină a sancţionat clubul FC U Craiova 1948 cu penalitate sportivă de 11.250 lei ca urmare a incidentelor provocate de fanii proprii la meciul cu FC Argeş prin introducerea şi aprinderea de materiale explozive pe stadion.

Eliminaţi în etapa a 23-a a Ligii I, jucătorii Alexandru Răuţă (Dinamo) şi Junior Morais (FC Rapid) au fost sancţionaţi cu câte o etapă de suspendare şi penalitate sportivă de 740 lei.