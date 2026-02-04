FCSB au anunțat oficial transferul lui Joao Paulo, sportiv în vârstă de 27 de ani, mijlocașul central transferat de la Oțelul Galati.

Joao Paulo este cel mai nou transfer făcut de echipa lui Gigi Becali și a treia mutare din această perioadă de mercato, după stoperul Andre Duarte și Ofri Arad.

În schimbul lui, campioana României a achitat aproximativ 600.000 de euro. De asemenea, Becali a renunțat la suma pe care ar fi primit-o în urma participarii lui Paulo la Cupa Mondială din vară, la care naționala din Insulele Capului Verde a obținut calificarea. Astfel, suma totală a afacerii va fi de aproximativ un milion de euro.

Prin intermediul unei postări, FCSB a anunțat oficial transferul mijlocașului venit de la Galați. Va purta tricoul cu numărul 18, rămas liber după plecarea lui Malcom Edjouma.

„Campionii României anunță transferul lui Joao Paulo Moreira Fernandes, de la Oțelul Galați. Internaționalul din Insula Capului Verde, în vârstă de 27 de ani, va purta tricoul cu numărul 18.

Clubul nostru îi urează bun-venit și să aibă parte de cât mai multe succese în tricoul roș-albastru!”, a anunțat campioana României, pe rețelele de socializare.

Fotbalistul venea la Oțelul în vară și a adunat 22 de meciuri, un gol și 3 pase decisive în tricoul gălățenilor. Este cotat la 700.000 de euro pe site-ul de specialitate transfermarkt.com.

Gigi Becali a declarat că nu vrea să se oprească aici cu transferurile. Campioana României va mai aduce doi jucători în această iarnă, printre care și un atacant.