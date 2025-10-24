FCSB a cedat în fața echipei italiene Bologna, cu scorul de scor 1-2, pe Arena Națională, în cea de-a treia etapă din grupa Europa League.

Bologna a început tare meciul, văzându-se clar că își dorește cele trei puncte, și a marcat rapid după ce Adrian Șut a pierdut o minge în apropierea careului. Oaspeții au fructificat printr-un contraatac, finalizat cu gol de Odgaard în minutul 9.

Nu a durat prea mult până când Bologna și-a dublat avantajul. Atacantul Dallinga a trimis balonul în poartă cu un voleu după o lovitură de la colțul terenului în minutul 12. Au urmat alte șanse pentru italieni, dar Târnovanu a ieșit la rampă și poarta roș-albaștrilor a rămas intactă.

Ultima parte a primei reprize i-a aparținut campioanei României care a atacat în serie și a fost foarte aproape de gol prin Thiam în minutul 41. Totuși, bucureștenii n-au marcat și prima parte s-a terminat cu scorul stabilit în minutul 12.

În a doua repriză Bologna a ieșit de la cabine încercând să conserve rezultatul, în timp ce FCSB și-a continuat ofensiva din sfârșitul primei reprize, ceea ce a dus la reușita lui Bîrligea din minutul 54, atunci când atacantul FCSB-ului a reluat acrobatic o minge de lângă Lucumi și a redus avantajul italienilor.

„Cred că am pierdut meciul în primele 10 minute. Știam că Bologna este o echipă care face presing sus și riscă mult, am analizat-o în ultimele 3 zile la antrenamente. Am plănuit ca în prima parte a meciului să nu dăm pase scurte în apropierea propriului careu. Din păcate, la acest nivel plătești pentru orice greșeală. Asta pentru că nivelul este foarte bun. Am înfruntat o echipă care concurează la cel mai înalt nivel.Din acel moment am jucat conform planului, am atacat spațiile și i-am creat multe probleme adversarului nu doar în prima repriză, cât și în a doua. Am avut câteva ocazii. În a doua repriză, schimbările ne-au dat energie.Am înscris un gol, apoi am riscat pentru al doilea gol, iar atunci când riști lași spații pentru adversar. A fost un meci deschis mai ales după minutul 60, oricare echipă ar fi putut să înscrie. Din păcate, nu am reușit să înscriem al doilea gol”, a afirmat Charalambous la conferința de presă.

FCSB rămâne cu o singură victorie în trei etape de Europa League și numără doar trei puncte. Următorul meci al campioanei României este cu UTA Arad în competiția internă, iar campania europeană și-o vor continua în Elveția pe 6 noiembrie, în compania lui Basel.

În urma eșecului, FCSB a coborât pe locul 28 în clasamentul din Europa League. După trei etape, formația dirijată de Elias Charalambous rămâne doar cu victoria din prima etapă cu Go Ahead Eagles din Olanda, scor 1-0.

Cu trei puncte, FCSB e la egalitate cu Stuttgart, Sturm Graz, Ludogorets, Feyenoord, FC Basel, AS Roma și Panathinaikos.