FCSB a reușit să o învingă pe Dinamo, scor 2-1, în cadrul etapei a doua din play-off-ul SuperLigii României.

Dinamo a început excelent derby-ul de pe Arena Națională, iar Stipe Perica a deschis scorul în minutul 24, după ce a fructificat pasa excelentă a lui Dennis Politic. Campioana României nu a cedat, iar 20 de minute mai târziu, David Miculescu a restabilit egalitatea.

După pauză ambele echipe au avut ocazii mari, dar FCSB a fost echipa care a marcat. În minutul 85, Baba Alhassan a prins un șut de zile mari și l-a învins pe Alex Roșca.

Scor final 2-1, iar FCSB a urcat pe locul doi în SuperLiga României, cu 32 de puncte, la egalitate cu liderul Universitatea Craiova. De cealaltă parte, Dinamo a rămas pe patru, cu 26 de puncte.

La finalul partidei, antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic, a recunoscut superioritatea adversarilor, dar a evidențiat și problemele din lotul echipei sale.

Tehnicianul dinamovist a vorbit și despre dificultățile cauzate de accidentări.

„Cred că am început foarte bine meciul, am avut 1-0 și am câștigat multe dueluri. Din păcate am primit gol din corner și în a doua repriză am avut acea ocazie mare. După aceea, FCSB și-a arătat valoarea. Pot să spun că au fost mai buni astăzi.

Mărginean are probleme cu glezna de ceva timp, avem problema cu Boateng care s-a accidentat la echipa națională. Știam că va fi un risc să jucăm așa. Politic a făcut tratamente speciale, am avut grijă de el, dar uite că iar s-a accidentat.

Nu știu dacă se poate vorbi despre un complex FCSB, ei construiesc această echipă de câțiva ani pentru a se califica și pentru a câștigat. Noi am reușit să evităm retrogradarea, am construit ceva, dar FCSB are în continuare o echipă mai bună.

Ăsta e play-off-ul, trebuie să dăm totul, să ne luptăm și să obținem cât mai multe puncte”, a spus Zeljko Kopic la finalul meciului.