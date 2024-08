FCSB a învins Maccabi Tel Aviv la Budapesta, cu scorul de 1-0, după un gol venit în minutul 90 și semnat de William Baetan. Campioana României a obținut astfel calificarea.

Campioana României a obținut calificarea în dubla cu Maccabi Tel Aviv, scor 2-1 la general, după un meci destul de anost și cu puține ocazii.

Ocaziile mari ale partidei au fost semnat de FCSB care putea înscrie încă din prima repriză prin David Miculescu care a tratat cu lejeritate o ocazie importantă de gol.

În repriza secundă, prima ocazie de gol i-a aparținut tot FCSB-ului prin Luis Phelippe care a trecut razant pe lângă o minge centrată de Wiliiam Baetan.

Intrat la pauză în locul lui Marius Ștefănescu, același William Baetan a dat lovitura de grație și a marcat după un contra-atac școală încheiat cu un șut plasat din interiorul careului.

Singurul gol al meciului a fost marcat de William Baeten, fotbalist transferat de FCSB în această vară, de la retrogradata FC U Craiova. La finalul partidei, belgianul a vorbit despre ceea ce a simțit în teren și a descris faza golului.

„Wow. A fost o intrare pe cinste în repriza a doua. Sincer să fiu, în primele 5-10 minute eram epuizat când am intrat pe teren. Nu sunt încă la 100% din punct de vedere fizic, dar sunt foarte fericit că am putut să ajut echipa cu primul gol pentru FCSB, într-un meci atât de important. E foarte dificil să descriu ce simt. Cu siguranţă este cel mai frumos moment al carierei mele de până acum. Cum am spus, e un gol foarte important, în ultimul minut. Sunt foarte fericit şi încă nu îmi vine să cred. Coechipierii m-au felicitat pentru primul meu gol aici. Muncesc din greu pentru a ajunge la un nivel ridicat, a fost o bucurie mare după meci şi sunt foarte fericit că am fost alături în aceste momente de coechipierii mei în aceste momente”, a declarat William Baeten