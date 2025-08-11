După primele 5 etape din actuala ediție a Superligii, campioana României, FCSB, este la 9 puncte de lider. În ultima etapă disputată, FCSB a pierdut șocant pe teren propriu cu Unirea Slobozia.

„Este foarte important, orice copil își dorește să se înscrie, mai ales împotriva campioanei României. Este o bucurie de nedescris. Mi-a venit de la sine, am protejat mingea și am dat gol. Restul…Este o surpriză că am marcat, dar mi-am dorit foarte mult lucrul acesta, să demonstrez… Sper că i-am făcut mândri pe fanii lui Dinamo, poate s-au uitat la meci, vor vedea.100% pentru Dinamo am jucat și pentru mine, să demonstrez că pot. Visez să înscriu în poarta FCSB-ului și în tricoul lui Dinamo, ar fi o bucurie mare. Multă muncă, am alergat ca niște «câini», mi-am dorit foarte mult. Asta a făcut diferența, ne-am dorit foarte mult această victorie.Eram fericit, am primit 300-350 de mesaje, mai urcă. Multe din partea dinamoviștilor”, a declarat Rotund, la Prima Sport.

Elias Charalambous, tehnicianul celor de la FCSB a spus că nu are explicații pentru eșec, deși echipa a controlat partida. A remarcat lipsa de energie și claritate în ultima treime, considerând rezultatul unul șocant. A admis că gândul la meciul european ar fi putut influența prestația, ceea ce ar fi fost o greșeală. Problemele de finalizare persistă, dar crede că echipa are timp să recupereze în campionat și să se califice mai departe în cupele europene.

„Nu am nicio explicație pentru ce s-a întâmplat astăzi. Am avut posesia, însă s-a întâmplat ceva la care nu te aștepți în fotbal. Nu am avut energia pe care o avem, de obicei, în astfel de meciuri. Am controlat, am pasat, însă am ajuns în ultima treime fără să avem claritate. Este un rezultat șocant, nu ne așteptam la așa ceva. Nu putem schimba nimic acum, s-a întâmplat. Avem timp să recuperăm în campionat, însă trebuie să demonstrăm că putem. Avem șansa să trecem mai departe în cupele europene și vom vedea ce vom face în campionat. Uneori nu poți controla emoțiile jucătorilor, este ceva ce nu mi-am dorit să se întâmple. Poate că aveam partida europeană în minte, însă, dacă am făcut asta, este o greșeală”, a spus Charalambous la finalul partidei de pe Stadionul „Steaua”.

„Uneori ai nevoie și de noroc în fotbal. Uneori poți avea noroc, alteori nu. Dacă avem ocazii și nu marcăm, poate este vorba de claritate. Este o problemă continuă în acest sezon și trebuie să-i găsim o rezolvare. Nu sunt îngrijorat de returul cu Drita, însă trebuie să găsim soluțiile pentru a câștiga partida. Nu vă pot spune motivele pentru care nu marcăm… ajungem acolo, dar nu reușim”, a completat acesta.

A rămas a treia înfrângere din Liga 1, o blocare în nivelul de patru puncte și încă un pas spre abis, chiar înaintea returului de la Pristina, unde un coșmar e gata să se producă!

Campioana României continuă forma proastă din acest început de sezon și se concentrează acum pe returul cu Drita, din Europa League. Meciul din Kosovo este programat pentru joi, 14 august.