FCSB a remizat cu Hoffenheim, în deplasare, în etapa a 6-a din faza ligii Europa League.

Gazdele au început mult mai bine partida și au ratat o mare ocazie în minutul doi al partidei, dar campioana României a replicat prin Vlad Chiricheș la 9 minute distanță.

Cea mai mare ocazie a primei reprize i-a aparținut lui Adrian Șut, care a ratat față în față cu portarul în minutul 36. Astfel, cele două formații au intrat la egalitate la cabine.

Repriza a doua a meciului le-a aparținut celor de la Hoffenheim, care au ratat mai multe ocazii importante. Baba Alhassan a ratat șansa de a-și duce echipa în avantaj în minutul 87, iar FCSB a bifat a doua remiză consecutivă în Europa League, după cea cu Olympiacos, de pe Arena Națională, care s-a terminat tot cu scorul de 0-0.În urma rezultatului din Germania, FCSB a ajuns la 11 puncte.

Jurnaliștii de la Bild au scris după meci faptul că FCSB ”s-a apărat cu pasiune și consecvență” și că Hoffenheim a fost echipa care a pus presiune mai mare în atac.

De altfel, nemții au evidențiat că rezultatul nu este satisfăcător pentru Hoffenheim, care a înregistrat după șase etape disputate în Europa League doar șase puncte.

Charalambous a fost încântat de atitudinea jucătorilor lui, dar și de fanii români care au susținut-o pe FCSB pe stadionul lui Hoffenheim.

„Nu am cuvinte să vorbesc despre spiritul băieților, despre atitudinea lor. Noi am fost echipa care ar fi meritat să câștige acest meci, am risipit două ocazii mari de gol. Sunt mândru de faptul că fanii ne-au făcut să ne simțim de parcă am juca acasă. Sunt mândru că i-am făcut fericiți și le mulțumesc din adâncul inimii mele. Toată lumea din România trebuie să fie mândră de noi. Băieții au făcut ceva la care nu ne-am fi așteptat. La un asemenea nivel, nu ai multe ocazii, așa că trebuie să marcăm când avem șanse. Vorbim de un nivel ridicat. Ar fi fost seara perfectă dacă am fi marcat. Din nefericire, nu l-am avut pe Bîrligea. Pe final, i-a trimis pe Baba și pe Olaru în față, aveam nevoie de cineva care să facă pressing. La fiecare meci sunt din ce în ce mai surprins de acești fani. Acest club e foarte mare. Pasul următor e să încercăm să ne calificăm mai departe, direct în optimi. De ce nu? Cerul e limita”, a declarat Elias Charalambous .