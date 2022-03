Distanța dintre CFR Cluj și FCSB în clasamentul play-off-ului este de cinci lungimi, după desfășurarea primelor două etape.

Roș-albaștrii au reușit să profite de remiza obținută de ardeleni în meciul cu Farul, 0-0, pentru a se apropia la cinci puncte de lider în clasament. FCSB s-a impus ‘miraculos’ în duelul cu FC Argeș, 3-2, cu un gol marcat în ultimul minut al prelungirilor, de Andrei Dumiter. Marius Șumudică a analizat lupta la titlu și a oferit pronosticul său.

Marius Șumudică a dezvăluit care este capitolul la care FCSB este peste CFR Cluj

Tehnicianul care s-a despărțit de Yeni Malatyaspor în această iarnă a analizat meciul de la Argeș, pentru care a ținut să îl laude pe Toni Petrea. Șumudică a evidențiat schimbarea inspirată a antrenorului vicecampioanei cu Andrei Dumiter, care a adus golul victoriei, punctând că nu crede că Gigi Becali ar fi făcut o astfel de schimbare.

Mai mult, antrenorul a făcut o comparație între cele două echipe care se luptă la titlu, dezvăluind care este, după părerea lui, capitolul la care gruparea lui Toni Petrea o domină pe CFR Cluj.

„Se joacă lupta la titlu. Am spus că FCSB are șanse mari să întoarcă acest campionat. Practic, FCSB-ul a ajuns la mâna ei, sunt cinci puncte. Facem așa un calcul. Dacă FCSB câștigă tot, ia campionatul. Are două meciuri cu CFR, le câștigă și trece peste CFR.

Au fost inspirați cei de la FCSB, nu știu dacă Petrea sau Gigi Becali, dar cred că Petrea, că nu cred că Gigi Becali făcea schimbarea în ultimul minut (n.r. cu FC Argeș). Toni a fost inspirat, l-a băgat pe Dumiter, care a adus trei puncte de aur. CFR e o echipă pragmatică, ce are un fond mare de jucători.

Poate să ruleze, are foarte multe soluții. CFR e mult mai bine acoperită decât FCSB, dar cred că FCSB, de la mijloc în sus, este peste CFR Cluj”, a declarat Marius Șumudică.