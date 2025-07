FCSB va juca împotriva unui adversar modest în primul tur din preliminariile Champions League, dar cu toate acesta fanii „roș-albaștrilor” vor să fie aproape de echipa favorită. Aproximativ 11.000 de bilete s-au vândut deja, iar oficialii echipei patronate de Gigi Becali se așteaptă la 13.000 – 15.000 de suporteri prezenți pe „Stadionul Ghencea” la ora meciului cu echipa din Andorra.

Risto Radunovic a vorbit despre duelul cu echipa din Andorra, pe care fundașul muntenegrean nu o subestimează, chiar dacă a recunoscut că FCSB este favorita din această dublă. Jucătorul „roș-albaștrilor” a vorbit și despre obiectivele campioanei României din acest sezon.

„Suntem pregătiți și suntem clar favoriți, dar meciul se decide pe teren și vrem să dăm 100%. Și ei sunt campionii unei țări, o să fie greu. Vrem să câștigăm meciul, avem suporterii cu noi, jucăm acasă. Încă nu știu numărul de bilete vândute, dar cred că suporterii noștri vor veni în număr cât mai mare să ne susțină pe acest drum.Calificarea în grupa Ligii Campionilor este un obiectiv mare, dar nu am ajuns încă acolo. Avem foame mare de rezultate și ne dorim să ajungem acolo. Eu am încredere că putem. Trebuie să construim, trebuie să ne uităm la rezultatele bune, dar și la părțile pe care nu le-am făcut bine, mereu sunt lucruri de îndreptat. Vrem să progresăm în fiecare an. Avem două campionate consecutive, vrem să continuăm. Eu vreau să câștigăm și Cupa, și campionatul în acest sezon”, a spus Risto Radunovic.