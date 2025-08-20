FCSB e sigură că va juca și la toamnă pe tabloul principal al unei competiții europene. Roș-albaștrii s-au calificat în play-off-ul Europa League, acolo unde vor da piept cu Aberdeen.

FCSB e sigură că va juca și la toamnă pe tabloul principal al unei competiții europene. Roș-albaștrii s-au calificat în play-off-ul Europa League, acolo unde vor da piept cu Aberdeen. Dacă nu va trece de formația scoțiană, echipa lui Elias Charalambous are asigurată prezența în Conference League.

Campioana României pleacă favorită în „dubla” cu Aberdeen și are o șansă importantă să revină în faza principală din Europa League. Sezonul trecut, FCSB a avut un parcurs remarcabil în a doua competiție europeană.

Totuși, în cazul unei eliminări, Elias Charalambous și fotbaliștii săi vor mai juca cel puțin șase meciuri europene, toate în faza principala din Confernece League. Pentru calificarea în a treia competiție europeană, fără a lua în calcul potențialele rezultate, FCSB va încasa 3,17 milioane de euro de la UEFA.

În cazul în care va continua în Conference League, FCSB poate obține bani și din bonusurile pe care le oferă forul continental. În Conference, victoria se premiază cu 400.000 de euro, în timp ce remiza e remunerată cu 133.000 de euro.

Echipele care se clasează pe locurile 1-8 în faza grupelor mai primesc 400.000 de euro, în timp ce o clasare pe locurile 9-24 se plătesc cu 200.000 de euro.

Premiile pentru fazele eliminatorii sunt următoarele:

Optimi – 800 de mii de euro

Sferturi – 1,3 milioane de euro

Semifinale – 2,5 milioane de euro

Finala – 4 milioane de euro

Câștigătoarea va obține 7 milioane de euro

În cazul în care FCSB își va îndeplini obiectivul actual, calificarea pe tabloul principal Europa League, echipa patronată de Gigi Becali va încasa un bonus ceva mai mare: 4,31 milioane de euro.

De menționat faptul că 12,5 milioane de euro a încast FCSB în sezonul trecut din cupele europene.