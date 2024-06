FCSB va evolua în primul tur preliminar din UEFA Champions League. Echipa antrenată de Elias Charalambous a încheiat pe primul loc ediția 2023/24 a play-off-ului Superligii României și și-a asigurat, așadar, prezența în Europa în următorul sezon.

FCSB va evolua în primul tur preliminar din UEFA Champions League. În urma tragerii la sorți, roș-albaștrii au picat cu AC Virtus Acquaviva, campioana din primul eșalon din San Marino, în primul tur preliminar UEFA Champions League. Tragerea la sorți le-a scos în cale un adversar facil roș-albaștrilor. Va fi primul hop al campioanei în goana spre grupele UEFA Champions League, marele vis al lui Becali, drumul anunțându-se însă mult mai întortocheat în următoarele tururi. În total, cea mai valoroasă echipă din România ar trebui să depășească patru tururi preliminare pentru a accede în grupele UEFA Champions League.

FCSB a făcut parte din urna capilor de serie și era de la sine înțeles că va avea parte de un adversar accesibil. Roș-albaștrii au prins cea mai facilă echipă, pe modesta Virtus, evitând posibile complicații cu cele două Dinamo pe care le puteau întâlni, Batumi și Minsk.

Diferența de valoare dintre FCSB și AC Virtus este colosală. Dacă FCSB are o valoare totală a lotului de aproximativ 35 de milioane de euro, în ceea ce o privește pe AC Virtus, valoarea lotului echipei din San Marino depășește cu puțin un milion de euro.

„Chiar ar fi ridicol să spun că stai așa, că nu știu ce (n.r. emoții în primul tur UCL). Două zile am folosit în gând cuvinte inferioare când am văzut grupa aia de patru, care ne-a fost hărăzită, din motive geografice. Nu am înțeles niciodată de ce Kazakhstanul trebuie să aibă echipă în Champions League. Nu e Europa, până la urmă. Eram sigur că o să jucăm cu Ordabasy. Erau niște hoteluri foarte bune, dar cred că deplasarea ne costa mai mult decât cantonamentul de aici și cel din iarnă în Turcia, la un loc. Dacă nu găseam charter, ceea ce era posibil, noi trebuia să mergem prin Dubai, zburam cinci ore până acolo, escală și după încă trei ore jumătate. Dacă nu am fi făcut escală, făceam șase, șapte ore, cel puțin. Nu doar că am scăpat de deplasarea asta, am scăpat și de un meci mai dificil. Prelungim puțin vacanța”, a transmis Mihai Stoica.

„Mergem să câștigăm, nu că mergem la antrenament. Mergem să câștigăm meciul. Primul tur am zis că nici nu vreau să-l consider, acum că Dumnezeu a făcut și am căzut mai ușor decât credeam e și mai bine. Emoții n-aveam în primul tur, păi dacă te bați un an de zile să iei campionatul, crezi că mă bat ca să am un trofeu în România? Vreau să iau campionatul ca să mă duc în Liga Campionilor, pentru banii de la UEFA! Pentru asta mă bat. Dacă mă tem de primul tur, atunci nu mai are rost”, a spus Gigi Becali la televiziunea DigiSport.