FCSB a rezistat o repriză în fața colosului United Manchester, dar aceasta a dovedit că este echipa mai bună și și-a adjudecat punctele puse în joc, calificându-se direct în optimile competiției. Pe de altă parte, având în vedere rezultatele și locul ocupat de campioana României, în continuare FCSB va trebui să mai dispute un play-off, tur-retur, pentru a avansa în optimi, în următoarele două săptămâni.

FCSB nu a reușit să rămână în TOP 8 în grupa unică de Europa League și, chiar dacă a stat acolo la finalul primei reprize, în partea a doua a căzut în afara locurilor direct calificabile. Dacă va trece de play-off, FCSB ar putea ajunge în optimea 3 sau în optimea 6, adversarele fiind Lyon sau Frankfurt.

Antrenorul roș-albaștrilor crede că nu sistemul a fost o problemă, ci lipsa de organizare din partea secundă, îndeosebi după ce Diogo Dalot a deschis scorul.

„OK, știam de la început că vom avea un meci foarte dificil. În opinia mea, am fost compacți în prima repriză, ne-am apărat bine, nu le-am oferit ocazii mari adversarilor, în vreme ce noi am avut una, prin Mihai Popescu.Problemele au fost în repriza a doua, după ce am primit primul gol ne-am deschis și am lăsat spații. În meciurile astea nu ai multe ocazii, doar una-două, și trebuie să înscrii. Astăzi am fost aproape sa marcăm.Repet, în prima parte am fost organizați, concentrați, nu le-am lăsat mult spațiu, dar după gol am avut probleme. Când îi lași spații unei asemenea echipe, te pedepsește”, a afirmat cipriotul în prima fază.

Tehnicianul grupării din Premier League a declarat că a fost impresionat de atacantul campioanei României și a vorbit de execuția superbă pe care acesta a avut-o în minutul 63.

„A fost un meci bun, cu ocazii pentru ambele echipe. Am avut mai multă posesie. A fost acel șut bun al atacantului, dar cred că am controlat meciul. Am avut și faze fixe, e o victorie bună. Am făcut schimbări la pauză, am vrut să folosim ritmul lor de joc și viteza.Bruno a avut și el mai mult spațiu în a doua repriză. În a doua repriză am avut mai multe spații, acesta a fost scopul nostru. Mă așteptam ca FCSB să joace așa, am studiat echipa. Au o tranziție bună, sunt buni la faze fixe. E greu să spun dacă m-a impresionat cineva, am fost concentrat pe jucătorii mei. M-a impresionat atacantul, este un jucător foarte bun. Ne concentrăm pe meciul următor”, a declarat Ruben Amorim, pentru Digi Sport.