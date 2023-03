Leonard Strizu, antrenorul FCSB, demisionează de la echipă. El afirmă că respectă decizia luată de către Comisia de Disciplină din cadrul Federației, menționând că se așteptau la acest lucru.

Mihai Stoica, în vârstă de 57 de ani, managerul general al FCSB, va reveni pe banca tehnică a echipei, după demisia antrenorului Leonard Strizu. Fostul anurenor a declarat că:

„Fac un anunţ care nu va cădea bine pentru club, dar este ultima seară când voi mai avea o colaborare cu FCSB. E o decizie grea şi pentru mine, dar şi pentru club, însă am motive personale care m-au făcut să iau această decizie. (…)Da, a fost ultimul meci. Am stat și m-am gândit. Cred că e decizia corectă. De ce? Pentru că îmi ajunge! Nu am vrut să ajung să fac acest pas, dar nu credeam că există o sursă care poate să vrea articole care să mă aducă într-o postură foarte negativă. Toată săptămâna, această sursă m-a denigrat foarte, foarte mult. Am spus că dacă în interiorul clubului… Sunt curios să aflu cine este…

Vreau să îmi spună în față ce aruncă în presă. Nu am nimic împotrivă, Decizia am luat-o acum. Nu o voi schimba. Susțin ceea ce spun. Pot să suport critici din exterior, dar atât timp cât această persoană alimentează presa cu lucruri urâte despre mine, nu cred că pot continua pe acest drum. Îi propun să iasă în față și să spună «Eu sunt cel care nu te vreau. Nu îmi place de tine». Eu nu sunt genul care să riposteze, dar voi încerca să-i răspund la unele acuzații. Mereu voi ajuta clubul.

Nu este uşor, dar trebuie să o iau. Vali Agăseală va avea demisia mea mâine, pe birou. Indiferent că am contribuit sau nu am contribuit, eu cred că am ajutat echipa!”