Calificare cu pulsul la MAXIM! FCSB a câștigat manșa decisivă cu Saburtalo, scor 4-2 (0-1 în tur), și s-a calificat în turul 3 preliminar din Conference League! În turul 3 preliminar, FCSB va da peste cel mai probabil de Dunajska Streda din Slovacia, după ce aceștia s-au impus în deplasarea de la Vikingur în Insulele Feroe, scor 2-0 în prima manșă. Roș-albaștrii ar juca primul meci în deplasare.

Fără golgeterul Tănase, care-și așteaptă viza spre un milion de dolari anual, cu o bancă plină de „școlari”, FCSB era obligată să întoarcă 0-1 din Georgia. Totul pentru a-i dezamorsa elanul patronului spre retragere.

Micul plus vine tot de pe bancă, se numește Nicolae Dică, proaspăt readus la club, ultimul antrenor ce-a dus-o pe FCSB în grupele cupelor europene. Ba și artizanul celei mai rapide calificări în primăvara europeană. Cu 25.000 de oameni in tribune FCSB este împinsă de la spate in fiecare moment al reprizei.

În nici două minute vicecampioana României a fost mai periculoasă decât în tot meciul de la Tblisi. Numai că Ianis Stoica, de altfel un puști talentat, cu perspective bune, arată încă anumite carențe: de poziționare, de forță, de reacție.

Amețiți, ușor „vrăjiți” de atmosfera de pe Arena Națională, georgienii nu știau încotro să mai bubuie mingile din careul propriu. Asta în primele 15-20 de minute. Apoi parcă au prins puțin gust, si Georgienii au început sa aibe curaj.

După pleacarea omului ce-a înscris 45 de goluri în ultimii doi ani, la FCSB e și mai evidentă nevoia unui „9” clasic, a unui om veritabil de gol.

N-a fost nevoie de atacant pentru un gol. N-a fost nevoie de multă imaginație. O fază fixă executată excelent, Dawa s-a înălțat peste toate tricourile albe din careu. Gol pentru FCSB, primul pentru el la vicecampioana României, mai multă liniște pentru repriza 2,

Norocoși georgienii, care după fiecare „salbă” de ocazii a FCSB-ului prind curaj, ies la joc, sesizând probabil desele ezitări din defesniva echipei lui Nicolae Dică.

Numai că uită să se apere la fel de aglomerat. Și își arată și ei limitele. Căpitanul Kakubava a călcat pe minge, agil, Tavi Popescu i-a furat-o, apoi a pasat la Edjouma. Cel poreclit „Pogba” de fanii roș-albaștrilor, a șutat elegant, la prima bară. E 2-0 pentru FCSB. Scor de calificare.

Niciun meci fără gol primit devine o regulă la FCSB. Orice ar face, oricât ar schimba, e clar că Gigi Becali uită că n-are fundaș dreapta și întotdeauna, oricât de înalți ar fi stoperii, e deranj în centrul defensivei. Irakli Sikharulidze, golgeterul georgienilor, nu mai înalt de 1.80, a înscris cu capul de lângă gigantul Tamm. Câteva momente mai târziu, pasatorul de la gol, Jinjolava, a scos eroic din fața unui 3-1. S-a aruncat în fața mingii lui Radunovici și a salvat-o pe Saburtalo de încă un gol primit.

Amator la golul 1 al lui Saburtalo, Ovidiu Popescu se cere afară din echipă după încă o degajare slabă care lasă apărarea fcsb vulnerabilă. Cu un contraatac, mingea ajunge la Tabatadze, cu un șut tare la coltul lung, iar Târnovanu e învins a doua oară.

Un sfert de oră, cu tot cu prelungiri, aproape de o nouă rușine în Europa. Altădată echipa care „zburda” prin preliminarii, are acum probleme cu „piticii” Europei. Abia în ultimele 10 minute FCSB și-a adus aminte cine e și cum ar trebui să fie aceste meciuri. Coman a „rupt” ghinionul cu o lovitură de cap. Apoi Radunovici a „arestat” mingea pe care Cordea spera să o trimită în poartă.

Mijlocașul venit de la Clinceni a scos un penalty, muntenegreanul i-a luat mingea și a trimis-o pe FCSB în turul 3. Unde adversarul probabil că n-o să mai fie atât de credul ca Saburtalo, unde nu va fi și Cordea, eliminat pe final in minutul 90 plus 4.

Pentru calificarea în play-off-ul de Conference League, FCSB se va lupta cu echipa slovacă Dunajska Streda, care a trecut în turul doi de Vikingur, scor general 4-0. Meciurile din turul trei preliminar se joacă pe 4 și 11 august.

Cele patru echipe românești vor primi o sumă importantă din partea UEFA pentru calificarea în turul 3 preliminar din Conference League: 550.000 de euro.

Echipele care reușesc să mai facă un pas și să ajungă în play-off vor fi răsplătite cu 750.000 de euro, iar calificarea în grupe va fi premiată cu 2.940.000 de euro.

Până la meciul tur, FCSB va juca în etapa a treia a Superligii împotriva lui U Craiova 1948, luni, de la ora 21:30