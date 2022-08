FCSB și CFR Cluj s-au calificat în grupele Conference League, iar cele două echipe românești își vor afla astazi adversarele. Surpriza a venint din Norvegia, unde FCSB a reușit să învingă pe ultima sută de metri pe Viking Stavanger, scorul 3-1, 4 – 3 la general. La rândul său, CFR Cluj s-a calificat dramatic în grupele Europa Conference League print-o foarfecă pe final de meci! Pe cealaltă parte, Universitatea Craiova a fost ghinionistă în Israel, unde a făcut 1-1 după timpul regulamentar de joc și a ratat calificarea în urma loviturilor de departajare.

Ca pe un uriaș stadion multisport, unde valurile începute de o mână de oameni se înlănțuie entuziast în restul tribunelor pentru a desăvârși cercul euforiei, fotbalul a preluat din zbor provocarea campionilor răsăriți peste noapte la înot, canotaj, canoe, gimnastică sau tenis de masă. Într-un august dominat de aur extra-fotbal, CFR și FCSB au salvat onoarea unei industrii în care rezultatele au tot fost invers proporționale cu bugetele și cu atenția publicului.

Un croat și un muntenegrean, Cvek și Radunovici, i-au dus pe români în grupele unei competiții cu aer de mall second-hand. Dar când umbli aproape dezbrăcat, faci rai din ce ai. Aveam atâta nevoie de calificările astea, fără de care ne-am fi îngropat de tot în depresie!

Elevii lui Dan Petrescu au înscris în ultimele minute de joc în a doua partidă din dubla manșă cu Maribor din Gruia. Lovro Cvek a marcat dintr–o foarfecă marca „EUROGOL” în minutul 90 ± și i-a ajutat pe ardeleni să se califice în grupele Conference League.

Lovro Cvek şi-a exprimat sentimentee de bucurie după meciul care le-a adus calificarea ardelenilor:

„A fost un meci diferit față de cel din Maribor, dar cred că am meritat să câștigăm azi, pentru că am atacat tot meciul și am avut multe ocazii.

Le luăm pas cu pas, ne pregătim acum pentru meciurile din campionat și apoi ne vom pregăti pentru meciurile din Conference.”