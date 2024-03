FCSB a fost umilită de Rapid București, într-un meci care anunța un spectacol de neuitat și o atmosferă plină de intensitate. anunța un spectacol de neuitat și o atmosferă plină de intensitate Partida, considerată ca o finală de rapidiști, a fost privită de FCSB ca o șansă perfectă de a-și consolida poziția în cursa pentru titlu.

Devenit un adevărat specialist în meciurile contra marii rivale, Iacob a marcat 4 goluri din cele 6 reușite ale sale în tricoul giuleștenilor împotriva celor de la FCSB.

„O victorie uriașă. Ne-am dorit foarte mult. În atac nu știu dacă am avut un jucător care a jucat slab. De fapt, toată echipa a jucat foarte bine. Vreau să îi remarc pe cei de la mijloc, care au închis foarte bine spațiile. Bădescu acum joacă în derby, cu câteva săptămâni în urmă era la echipa a doua. Știm cu toții că este un derby. Motivația și concentrarea sunt la cote maxime. Am avut și puțin noroc pentru că Ovidiu Popescu nu a făcut un marcaj foarte bun, iar cel din spatele meu nu a strâns suficient . Am avut și o execuție bună.Nu i-am simțit pe cei de la FCSB foarte slabi. Am jucat noi foarte bine.Nu vrem să se repete ce s-a mai întâmplat în iarnă când am bătut FCSB și nu am mai câștigat nimic,”. a declarat Paul Iacob, la finalul partidei.