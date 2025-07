FCSB – Shkendija, este partida pe care echipa patronată de Gigi Becali o va juca pentru turul doi preliminar UEFA Champions League.

Campioana Macedoniei de Nord s-a calificat în turul doi, după ce a trecut cu 2-1 la general de galezii de la The New Saints. Shkendija s-a impus în manșa secundă cu un gol înscris în minutul 116, după o partidă extrem de echilibrată.

Manșa întâi se va juca în Macedonia de Nord, iar returul va avea loc la București.

FCSB are un lot de aproape zece ori mai valoros față de Shkendija. În total, valoarea de piață a jucătorilor echipei din Macedonia de Nord, conform platformei Transfermarkt, ajunge la 5,1 milioane de euro. În schimb, lotul campioanei României este evaluat la 51 de milioane de euro.

Shkendija este o echipă de tradiție în Macedonia de Nord. Clubul are în palmares cinci titluri de campioană și două cupe.

Stadionul pe care viitoarea adversară a FCSB-ului își desfășoară meciurile are o capacitate de 15 mii de locuri.

În lotul celor de la Shkendija se află și un fost jucător al FCSB-ului. Este vorba despre Kamer Qaka, mijlocașul central pentru care Gigi Becali plătea celor de la Poli Iași 400 de mii de euro în anul 2018. Albanezul, ajuns acum la 30 de ani, are o cotă de piață de 250 de mii de euro. Kamer Qaka a jucat în România la Poli Iași, FCSB și Universitatea Craiova. Albanezul a ajuns la Shkendija în 2021. Mijlocașul este titular de bază la echipa din Macedonia de Nord. A jucat în ambele partide din dubla cu The New Saints.

Presa din Macedonia a scris despre dubla FCSB – Shkendija, iar jurnaliștii au analizat echipa din România și au scos în evidență înfrângerea total surprinzătoare suferită pe 15 iulie, în fața campioanei din Andorra, Inter d’Escaldes, cu scorul de 1-2.

„Shkendija se confruntă cu o dublă în fața echipei FCSB, fosta Steaua. Campioana României a eliminat-o pe Inter d’Escaldes din Andorra în primul tur, dar ceea ce a atras multă atenție a fost înfrângerea din meciul retur din această seară. Echipa din Andorra a surprins pe toată lumea câștigând cu 2-1, dar acest lucru nu a fost suficient pentru a face senzație, deoarece FCSB a câștigat primul meci în fața publicului său cu 3-1”, au notat jurnaliștii de la gol.mk.

Antrenorul echipei Shkendija, Jeton Beqiri, a vorbit despre confruntarea din turul secund preliminar al Ligii Campionilor, unde echipa sa o va întâlni pe FCSB.

”FCSB e un oponent serios, care are o mare tradiție. Îl respectăm, dar avem încredere că vom avea o prestație bună și vom scoate un rezultat pozitiv. E mai ușor de jucat împotriva unui astfel de oponent decât împotriva celor de la TNS. Suntem campionii Macedoniei de Nord și vom da totul să ne reprezentăm țara cât mai bine posibil pe scena europeană”, a declarat Beqiri pentru ekipa.mk.

Dubla FCSB – Shkendija va avea loc în acest final de lună, astfel că băieţii lui Elias Charalambous trebuie să își revină rapid după prestaţia pe alocuri jenantă cu Inter d’Escaldes.