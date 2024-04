Liga Profesionistă de Fotbal a ales meciul la care FCSB va primi trofeul și medaliile de campioană. Evenimentul va avea loc la meciul FCSB – CFR Cluj.

FCSB este la un pas de primul titlu de campioană după 9 ani, având un avans considerabil față de rivale. Iar LPF a decis când va da trofeul. Evenimentul va avea loc în etapa a 9-a, la meciul FCSB – CFR Cluj.

Echipa roș-albastră are 13 puncte față de locul 2, CFR Cluj, și deja se fac pregătiri pentru decernarea trofeului. Momentul așteptat de fanii FCSB-ului va avea loc în penultima etapă a play-off-ului.

Deși FCSB poate deveni matematic campioană mai devreme, chiar din această etapă, trofeul îl va primi abia la meciul cu CFR Cluj.

Este vorba despre etapa a 9-a din play-off, ultima pe care FCSB o va juca pe teren propriu. Meciul este programat în weekendul 11-12 mai.

Gigi Becali, care nu mai vine la meciurile echipei sale, a anunțat recent cum va sărbători primul titlu după 9 ani. Și a promis că este gata să celebreze ca pe vremuri, urcându-se pe mașina lui de lux, dar și cu un adevărat spectacol cu artificii.

Gigi Becali a anunțat ce plan are pentru meciul cu Rapid, din etapa viitoare, care va avea loc pe 20 aprilie (ora 20:30).

„Cred că vom lua titlul cu Rapid. Trebuie să batem și să avem 15 puncte peste Craiova și CFR Cluj. Ei trebuie să facă egal, să avem 15 puncte cu 5 etape rămase. Eu nu am ambiție cu Rapid, am ambiție să luăm cât mai repede. Am pregătit o surpriză frumoasă, creștinească, dacă luăm titlul. Vreau să fac la Arena Națională, din drone, cât este de mare terenul, o cruce cu lumini, care să se vadă pe cer. Cât timp se joacă meciul să fie crucea pe cer. Crucea cu care a biruit Împăratul Constantin. Cred că mă duc pe stadion cu Rapid. Dacă reușim să facem asta, să avem crucea pe cer din drone, merg la meci. Că acum nu mai am teamă”, a transmis Gigi Becali.