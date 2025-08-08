FCSB a învins cu emoţii echipa FC Drita, cu scorul de 3-2, pe Arena Naţională din Bucureşti, în prima manşă a turului al treilea preliminar al competiţiei de fotbal Europa League.

După ce a fost condusă cu 2-0 pe Arena Națională, FCSB a revenit spectaculos împotriva campioanei Kosovo, FC Drita, și a terminat meciul din preliminariile Europa League, cu o victorie de senzație: 3-2.

Condusă din minutul 7, FCSB a mai încasat o lovitură în debutul actului secund. Arb Manaj, atacantul celor de la Drita, a făcut 2-0 după o fază controversată. Mingea expediată de Manaj a fost respinsă în primă fază de Târnovanu, însă balonul a părut să ricoșeze în mâna kosovarului, iar ulterior a intrat în poartă.

Arbitrul polonez Damian Sylwestrzak a avut nevoie de câteva minute bune pentru a valida golul. În cele din urmă, de la cabina VAR, I s-a transmis că reușita kosovarilor a fost regulamentară, iar scorul a devenit 2-0 pentru Drita.

Unul dintre jucătorii blamați de Becali, Politic, a scos penalty în minutul 2 de prelungiri. A știut, inteligent, să obțină „pasa” pentru golul unei victorii nesperate. Bîrligea (90+4) a tras fără frică și cu sânge rece. FCSB obține un succes nesperat la un moment dat, dar chinul rămâne întipărit în minte pentru ceea ce va urma la retur în Kosovo, joia viitoare.

Elias Charalambous respiră ușurat după ce echipa lui a reușit să se impună în prima manșă a celui de-al treilea tur preliminar din UEFA Europa League, în fața celor de la Drita, scor 3-2.

„Sper ca acest meci va fi linia noastră care să ne călăuzească în viitor. Când pierzi meciuri ai nevoie de un meci pe care să-l câștigi. Cred că acest rezultat dă un boost echipei. Știm calitățile lui Bîrligea. Are golul în sânge. A arătat din nou și astăzi asta. Meciul s-a terminat. Este important pentru fotbaliștii care n-au jucat foarte multe meciuri să intre și să arate că sunt pregătiți. Șansele sunt 50-50 la retur. Chiar dacă n-au creat foarte multe ocazii, e un meci în deplasare și ne așteptăm la un meci dificil. Cisotti are o entorsă la gleznă, vom vedea mâine care e situația lui. Reacția a fost foarte importantă. N-au uitat cum se joacă fotbalul. Au arătat-o astăzi. Trebuie să construim pe baza acestei victorii”, a declarat Elias Charalambous, la Pro TV.

Chiar dacă FCSB s-a impus cu scorul de 3-2 și a dominat ambele reprize disputate pe Arena Națională din București, Elias Charalambous este de părere că calificarea se va juca în Kosovo.