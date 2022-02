Febra la copii ingrijoreaza orice parinte. De aceea, este important sa va pastrati calmul si sa evitati sa faceti greseli care ar putea inrautati starea de sanatate a micutului.

Febra la copii reprezinta o situatie care nelinisteste orice parinte. De cele mai multe ori, un astfel de episod nu este neaparat un semn rau, ci mai degraba dovada ca sistemul imunitar functioneaza normal si ca organismul lupta impotriva unei infectii. Cu toate acestea, ce-i de facut cand puiul se trezeste, in mijlocul noptii, fierbinte si transpirat? Sau cand e prea cuminte si nu are chef de joaca? In majoritatea cazurilor, febra la copii poate fi tratata la domiciliu. Nu toate cazurile presupun deplasarea la camera de garda. Chiar si asa, trebuie sa evitati sa cadeti in capcana leacurilor babesti si sa va orientati spre administrarea unor remedii eficiente, recomandate de catre medic sau farmacist. Daca este tratata corespunzator si daca nu are la baza o afectiune grava, febra la copii va disparea in aproximativ trei zile. In aceasta perioada, odihna, hidratarea, grija si atentia parintilor sunt deosebit de importante.

Febra la copii se declanseaza atunci cand termostatul intern al organismului ridica temperatura corpului peste nivelul sau normal. Acest termostat se gaseste intr-o parte a creierului numita hipotalamus. Hipotalamusul stie ce temperatura ar trebui sa aiba corpul si va transmite mesaje organismului pentru a-l mentine in acest fel.

Cu toate acestea, temperatura corpului se schimba de-a lungul zilei. De obicei, este mai mica dimineata si putin mai mare seara. De asemenea, poate varia pe masura ce copilul alearga, se joaca sau face miscare.

Exista, desigur, si situatii in care hipotalamusul va seta corpul la o temperatura mai ridicata decat in mod obisnuit, ca raspuns la o infectie sau o boala. De aceea, cercetatorii sugereaza ca febra este o modalitate prin care organismul lupta impotriva germenilor care provoaca infectii.

Nou-nascutii si sugarii prezinta un risc mai mare de a face anumite infectii grave, deoarece sistemul lor imunitar nu este pe deplin dezvoltat. Astfel de infectii pot fi dobandite inainte de nastere sau in timpul nasterii si includ sepsis (o infectie grava a sangelui), pneumonie (infectia micilor saci aerieni de la nivelul plamanilor) si meningita (infectie a tesuturilor care acopera creierul).

De obicei, temperatura cauzata de vaccinare poate dura cateva ore pana la o zi dupa imunizare. Cu toate acestea, unele vaccinari pot provoca febra la copii chiar si dupa o saptamana sau doua de la administrarea vaccinului (spre exemplu, imunizarea impotriva rujeolei).