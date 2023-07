Președintele PNL, Nicolae Ionel Ciucă, s-a întâlnit cu reprezentantele Organizației Femeilor Liberale și a spus că aceasta are potenţialul de a aduce schimbări majore în societate şi de a crea politici care sprijină familiile din România.

Organizației Femeilor Liberale are potenţialul de a aduce schimbări majore în societate şi de a crea politici care sprijină familiile din România. Prezent la ședința Biroului Executiv al Organizației Femeilor Liberale, Nicolae Ionel Ciucă a dat asigurări că vocile femeilor liberale sunt puternic reprezentate.

”Am participat, astăzi, alături de doamnele liberale la şedinţa BEX a OFL. Vedem că angajamentele pe care ni le-am luat legate de creşterea prezenţei femeilor în structurile de conducere încep să prindă contur şi că atât în partid, în Parlament, cât şi în Guvernul României vocile femeilor liberale sunt puternic reprezentate (…) Organizația Femeilor Liberale are potenţialul de a aduce schimbări majore în societate şi de a crea politici care sprijină familiile din România. Pentru a realiza acest lucru, trebuie să ne deschidem uşile către membri noi, să încurajăm competiţia, să promovăm valoarea şi am încredere că noua conducere, în frunte cu doamna senator Nicoleta Pauliuc, va îndeplini toate aceste obiective (…) Le-am asigurat pe doamnele liberale de tot sprijinul meu şi al întregului partid pentru activitatea lor. OFL este în mod cert o forţă esenţială în îndeplinirea obiectivelor PNL şi în promovarea politicilor liberale pentru femei, familii, dar şi pentru comunităţile din ţară. Le urez mult succes tuturor!”, a transmis Nicolae Ionel Ciucă pe pagina oficială de socializare.

Amintim că la data de 1 aprilie, senatorul liberal Nicoleta Pauliuc a fost aleasă drept președinte al Organizației Femeilor Liberale. Alături de ea, pentru funcția de președinte, a candidat și deputatul Cristina Trăilă. În timp ce Nicoleta Pauliuc a primit 837 de voturi, Cristina Trăilă a primit 338 de voturi. În total au fost date 1.221 de voturi. Nicoleta Pauliuc a declarat că este convinsă că Organizația de Femei a Partidului Național Liberal va avea ”un rol extraordinar în următorii ani: pentru modernizarea României, pentru emanciparea femeii în această ţară şi pentru victoria PNL în alegerile din 2024 și că femeile liberale au cunoştinţele, determinarea şi disponibilitatea de a lupta pentru România şi pentru PNL, cu suflet, în prima linie a viitoarelor bătălii electorale”.

Senatorul PNL Nicoleta Pauliuc a precizat atunci care au fost motivele pentru care a candidat la OFL:

„Crezul meu este acela că în politică, devii credibil şi puternic când pui suflet. Când discursul şi acţiunile tale sunt autentice, când vorbeşti şi faci lucruri pe care le înţelegi şi le simţi. Asta am simţit eu când am vorbit în public de experienţa pe care am avut-o ca bolnav şi, apoi, de supravieţuitor de cancer. Oamenii s-au regăsit în experienţa mea, mi s-au alăturat şi mi-au dat putere să schimb în bine lucrurile pentru ei. Asta am simţit când am venit în Parlament cu legi pentru viaţă care au fost votate în unanimitate.”, a declarat Nicoleta Pauliuc.