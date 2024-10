Charles Leclerc, pilotul de 27 de ani, a câștigat Marele Premiu de Formula 1 al Statelor Unite. A fost o seară de vis pentru Scuderia Ferrari, având în vedere că celălalt pilot al echipei, Carlos Sainz, a trecut linia de finiș al doilea.

Charles Leclerc, pilotul de 27 de ani, a câștigat Marele Premiu de Formula 1 al Statelor Unite. Acesta a pornit de pe a patra poziție pe grila de start, dar a profitat de ieșirea largă a lui Max Verstappen în primul viraj, olandezul fiind preocupat să-l blocheze pe Norris, și a preluat șefia cursei.

Charles Leclerc a oferit prima reacţie după ce a câştigat Marele Premiu al Statelor Unite.

,,Sunt foarte fericit. În acest weekend m-am chinuit un pic cu feeling-ul asupra maşinii. Am crezut că cei care au adus modificări la maşină vor îmbunătăţi foarte mult, dar nu s-a întâmplat aşa. Nu puteam visa la un rezultat mai bun. Este exact ceea ce am vrut să fac. Ştiam că vom fi foarte apropiaţi toţi în primul viraj. Am avut un ritm foarte bun în primul stint, iar în al doilea stint a trebuit să fac managementul pneurilor. Inginerii noştri au muncit incredibil de mult în ultimele luni pentru a aduce îmbunătăţiri. Acele îmbunătăţiri aduc rezultate. Totul merge bine. ”, a declarat Charles Leclerc pentru formula1.com.