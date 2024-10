Carlos Sainz, pilotul Scuderiei Ferrari, a câștigat Marele Premiu de Formula 1 din Mexic, la finalul unei curse dramatice.

Carlos Sainz, pilotul Scuderiei Ferrari, a câștigat Marele Premiu de Formula 1 din Mexic, la capătul unei curse dramatice pe „Autodromo Hermanos Rodriguez”. Lando Norris și Charles Leclerc au completat podiumul, în timp ce Max Verstappen, care se apropie vertiginos de un al patrulea titlu mondial consecutiv, a terminat abia al șaselea, penalizat dur.

Max Verstappen a condus în primul viraj și părea că are resursele pentru a se distanța, însă Safety Car-ul impus de Yuki Tsunoda i-a dat planurile peste cap acestuia, lăsându-l vulnerabil la un atac al lui Carlos Sainz, fapt ce s-a și întâmplat în turul 9.

Apoi, Verstappen și Norris au scris o nouă filă în povestea titlului din acest sezon. Din cauza manevrelor defensive agresive, Max a primit două penalizări, fiecare de câte zece secunde. Lupta dintre Verstappen și Norris i-a oferit oportunitatea lui Leclerc de a ajunge al doilea pe circuit. Din acel moment, duoul exploziv al Scuderiei nu a mai avut vreun challenger la șefia cursei, asta până când Lando l-a prins pe Charles, a profitat de un viraj larg al acestuia și l-a depășit pe monegasc, care trebuie să se mulțumească cu ultima treaptă a podiumului.

Pilotul „Papaya” a încercat să recupereze și ecartul față de Sainz, fostul său coechipier de la McLaren și bun prieten, însă acest lucru nu a fost posibil, Sainz adjudecându-și primul triumf după o pauză de 7 luni, la o distanță de 4,7 secunde.

„Mulţumesc, Mexic! E incredibil să văd toţi aceşti fani, am foarte mulţi fani aici. Sincer să fiu, aveam nevoie de acest week-end, mi-l doream. Am spus de ceva timp că-mi mai doresc o victorie cu Ferrari. Să o obţin aici, a fost incredibil. Mă voi bucura de aceasta şi dacă mai vine una, foarte bine! Nu am pregătit depăşirea, am fost deranjat la start că am pierdut poziţia în faţa lui. Am vrut să-l surprind, pentru că Max e dificil de depăşit, am zis că nu am nimic de pierdut, ştiam că voi reuşi. Am simţit că acesta poate fi week-end-ul meu, am avut toată familia aici. Am simţit şi toată susţinerea din partea acestor fani. Dacă trebuia să aleg un loc în care să câştig o nouă cursă alături de Ferrari, acela ar fi fost Mexic, m-am simţit ca acasă aici mereu. E incredibil!”, a declarat Carlos Sainz, după succesul din Marele Premiu al Mexicului.