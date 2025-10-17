Grădinița ”Căsuța cu Povești” din municipiul Zalău a sărbătorit sosirea toamnei, într-un mod inedit. Cea de-a doua ediția a Festivalului” Toamna în Familia Căsuței cu Povești ” s-a desfășurat, angrenând cu mare bucurie, copii, părinți, prieteni și bunici.

Grădinița cu program prelungit ” Căsuța cu Povești”, alături de Grădinița cu program normal nr. 4 Zalău și Asociația Prichindel au organizat cea de-a doua ediție a festivalului ” Toamna în Familia Căsuței cu Povești”

Evenimentul s-a bucurat de prezența unui public numeros și a adus multă, multă bucurie pentru cei prezenți. Directorul instituției de învățământ, d-na Paula Maghiu, ne-a dezvăluit câteva detalii din surprizele pregătite, atât pentru cei mici, cât și pentru cei mari.