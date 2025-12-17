FIFA a plafonat prețul minim al biletelor pentru fanii care vor să participe la meciurile propriilor naționale, de la Campionatul Mondial din 2026. Football Supporters Europe este uimită de prețurile exorbitante ale biletelor impuse de FIFA.

Organizația suporterilor Football Supporters Europe (FSE) a calificat prețurile biletelor drept „exorbitante”. Aceștia au cerut FIFA să oprească vânzarea biletelor și să revizuiască structura prețurilor. „Football Supporters Europe este uimită de prețurile exorbitante ale biletelor impuse de FIFA”, a declarat FSE într-un comunicat de presă. În special, biletele alocate țărilor pentru grupurile lor oficiale de suporteri sau programele de fidelitate ar fi „astronomic” de scumpe.

FSE a calculat că un fan ar cheltui cel puțin 6900 de dolari (aproximativ 6000 de euro) pentru a-și urmări echipa de la primul meci până la finală. Aceasta este de aproape cinci ori mai mult decât la Cupa Mondială din 2022 din Qatar. „Unde au dispărut aceste bilete?” s-a întrebat FSE, după ce în 2018 se spunea că biletele vor începe de la 21 de dolari. „Acea promisiune a dispărut complet între timp.”

La câteva zile după ce mai multe grupuri s-au pronunțat împotriva prețurilor exorbitante ale biletelor, FIFA a reacționat. Au introdus o nouă categorie de prețuri pentru bilete. Tichetele din așa-numita categorie Supporter Entry Tier costă 60 de dolari și sunt disponibile pentru 104 meciuri. Jurnalistul AD Sjoerd Mossou, citat de sportnieuws.nl, a subliniat însă un aspect important: este vorba despre aproximativ 1000 de bilete pe meci.

„Biletele de intrare vor fi alocate în mod specific suporterilor echipelor calificate, procesul de selecție și de distribuție fiind gestionat individual de către federații. Fiecare federație își va defini propriile criterii de eligibilitate și procesul de aplicare. Li se solicită să se asigure că aceste bilete sunt alocate în mod specific fanilor fideli, care sunt strâns legați de echipele lor naționale”, se arată în comunicatul emis de FIFA, pe site-ul oficial.

Asta înseamnă că restul biletelor costă „normal”: între 220 și 600 de dolari. Potrivit FIFA, au fost deja depuse peste 20 de milioane de cereri. Tombola pentru bilete rămâne deschisă până marți, 13 ianuarie 2026.

Meciurile cu cel mai mare număr de cereri de bilete sunt :Columbia – Portugalia , desfășurat la Miami, pe 28 iunie; Brazilia -Maroc , desfășurat la New York, pe13 iunie; Mexic – Coreea de Sud , desfășurat la Guadalajara, pe 18 iunie;

-Ecuador – Germania , desfășurat la New York, pe 25 iunie și Scoția – Brazilia desfășurat la Miami, pe 24 iunie.

Turneul, care va fi primul din istorie cu participarea a 48 de echipe, va fi organizat de Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, în perioada 11 iunie – 19 iulie 2026, a stârnit interesul fanilor din toată lumea.