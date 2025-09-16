FIFA a anunțat că, începând din sezonul 2026-2027, se schimbă durata pauzelor competiționale pentru meciurile interțări din preliminarii. Această decizie decurge din necesitatea de a reduce numărul călătoriilor și al transferurilor pentru jucătorii convocați de echipele naționale.

FIFA a anunțat că, începând din sezonul 2026-2027, se schimbă durata pauzelor competiționale pentru meciurile interțări din preliminarii. Prima întrerupere din toamna anului viitor va începe din 21 septembrie și se va întinde pe trei săptămâni, în loc de două – ca până în prezent – urmând ca echipele naționale să dispute patru partide consecutive din grupă, și nu doar două.

Astfel, potrivit informațiilor venite dinspre forul condus de Gianni Infantino, și reprezentativa României va trebui să facă față unui ritm infernal, asemănător celui de la un turneu final de Campionat European sau Mondial, cu patru meciuri programate în intervalul dintre 24 septembrie și 6 octombrie, practic cu o frecvență de o dată la patru zile. Hotărârea se va aplica astfel cel puțin până la turneul final al CM 2030.

Această decizie decurge din necesitatea de a reduce numărul călătoriilor și al transferurilor pentru jucătorii convocați de echipele naționale respective, ce implică adesea zboruri intercontinentale lungi și schimbări de fus orar cu un impact semnificativ asupra performanțelor sportive și stării de bine a jucătorilor.

În același timp, pauza prelungită le va permite antrenorilor să lucreze mai mult timp cu jucătorii convicați pentru respective acțiuni, îmbunătățind pregătirea echipelor naționale.

Fanii care nu agreează partidele naționalelor vor trebui să aștepte până cel puțin pe 10 octombrie pentru a-și vedea echipele de club preferate revenind pe teren după pauza internațională prelungită.

În ceea ce privește sezonul actual, pauzele pentru meciurile interțări vor rămâne neschimbate și vor fi patru: de la 1 la 13 septembrie, de la 7 la 18 octombrie, de la 10 la 22 noiembrie și de la 23 martie la 4 aprilie.

Singurele modificări vor afecta pauzele din septembrie și octombrie, care vor fi combinate într-una singură, în timp ce celelalte pauze vor continua să fie organizate ca de obicei.

Acest experiment reprezintă o încercare a FIFA de a face calendarul mai sustenabil pentru jucători, cluburi și naționale, îmbunătățind în același timp calitatea meciurilor internaționale.