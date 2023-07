Pentru un maestru manichiurist, este important să aleagă un kit unghii gel pentru a putea efectua o manichiură hardware profesională. Fiecare set este ambalat individual și conține un anumit număr de produse. Spre exemplu, un kit unghii gel standard poate conține următoarele produse: primer și base coat, top coat, circa 60 de culori. În kit-ul pentru manichiură pot exista și alte ajutoare și instrumente, precum o lampă, gel construcție FSM, set bețișoare pentru cuticule, șervețele pentru unghii, dozator, un set pensule mic, bandă protecție peel off, folie de transfer, deget practică cu unghie, set pensule gel și pictură, penseta cu vârf drept, set despărțitoare degete, șabloane, perie pentru praful de unghii, un aspirator praf unghii, tatuaje, ulei pentru cuticule, tempered top coat CANNI fără degresare, pensetă pentru curba C etc.

De ce ai nevoie de un kit unghii gel?

Dacă te întrebi de ce ai nevoie de toate aceste produse, trebuie să afli că, spre exemplu, baza se aplică într-un singur strat și se usucă într-o lampă UV. Blatul este un fixativ care protejează stratul de așchii și zgârieturi. Poate avea efect lucios, mat și cașmir. Înainte de aplicarea gelului pentru unghii, suprafața unghiei trebuie tratată. Poate fi un produs special cu triplă acțiune care combină un degresant, deshidratant și lichid pentru a îndepărta stratul lipicios. Pentru a face acest lucru, este utilizat un șervețel fără scame. Grundul asigură o aderență mai bună a gelului pe placa unghiei. Un kit unghii gel poate conține și ojă semipermanentă, un sterilizator pupinel pe lângă toate cele de mai sus. Atunci când alegi un astfel de kit, se recomandă diversificarea paletei cu alte nuanțe clasice – roșu, alb și negru, tonuri nude. Oja semipermanentă se aplică în două straturi, deoarece textura sa este mai lichidă decât de obicei. Fiecare strat este uscat în lampa UV.

Kit unghii gel cu lămpi UV, aspirator praf și freză

Pentru manichiura profesională ai nevoie de un kit unghii gel cu lampă cu o putere de minim 36 waţi. Pentru a lucra cu geluri și biogeluri, ai nevoie de o lampă UV, pentru a usca fiecare strat timp de cel puțin 2 minute. Achiziționarea unui kit unghii gel are multe avantaje, și unele dintre ele includ costul accesibil și mult mai mic decât achiziționarea fiecărui produs în parte, conține tot ce ai nevoie pentru a lucra, materialele sunt așezate frumos și confortabil, pot conține atât gel pentru construcția unghiilor, cât și ojă semipermanentă în multe nuanțe de culori, sterilizator pupinel, lămpi UV sau chiar un aspirator praf de unghii. Mai mult decât atât, pentru o manichiură de înaltă calitate, ai nevoie și de o freză pentru unghii cu mai multe duze cu diferite abraziuni. Doar cu ajutorul unui set de instrumente poți realiza și stăpâni arta manichiurii moderne.