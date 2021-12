Am ajuns abia la al treilea film din această serie și putem spune cu sinceritate că Now You See Me

este unul dintre cele mai incitante filme ce au legătură cu decepțiile, furturile și îndemânarea hoților

de a manipula cu iscusință un jaf armat sau o modalitate mai creativă prin care aceștia pot induce în

eroare autoritățile sau ochii celor ce privesc. Deși filmul a fost foarte criticat de către specialiști și

critici de film, acesta a primit aprecierea publicului fiind unul dintre cele mai bune filme realizate

vreodată pe un subiect de acest gen.

Filmul a strâns încasări de peste 350 de milioane de dolari, bugetul filmului fiind de doar 75 de

milioane de dolari. Mergând mai departe pe drumul succesului, opera echipei de magicieni a reușit să

aducă acestui film și un premiu. People’s Choice Award pentru cel mai bun Thriller, dar și Saturn

Award pentru cel mai bun Thriller.

The Hangover

The Hangover sau Marea Mahmureala este un film care a fost difuzat pentru prima oară în anul 2009

și deja sunt foarte multe recenzii online și opinii oferite de foarte mulți oameni mai mult sau mai mult

specialiști. În toți acești ani și cu toate aceste opinii, am ajuns și noi la concluzia că The Hangover este

unul dintre filmele care merită văzut în familie deoarece poate să îți ofere o experiență amuzantă și o

sesiune de distracție pe care sigur o meriți.

The Hangover spune povestea unei echipe de prieteni care au pornit într-o excursie cu mașina spre

Las Vegas pentru a da cea mai mare petrecere a burlacilor din câte s-au văzut. Evident, că o astfel de

petrecere nu se putea termina decât cu o mahmureală pe cinste. A doua zi abia își mai puteau aminti

propriile nume sau chiar pe unii dintre prietenii lor. Aceștia încearcă să reproducă toate acțiunile ce au

avut loc în acea seară și să facă toți pașii înapoi.

Concluzie

Există foarte multe filme despre cazinouri, iar Netflix este un portal care te va ajuta să te bucuri de

frumusețea lor. Abonamentele pe această platformă sunt accesibile pentru oricine. Tot ce trebuie să

faci este să ai timp pentru a rămâne prins în sesiuni de vizionare de ore întregi. Spor!