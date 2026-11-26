Polițiștii rutieri din județul Sălaj organizează filtre suplimentare și acțiuni de patrulare în tot județul, pe durata minivacanței de 1 Decembrie. Sunt vizate în special drumurile naționale și sectoarele cu risc ridicat de accidente, pentru depistarea șoferilor care conduc cu viteză sau sub influența alcoolului ori a substanțelor interzise.

Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj suplimentează dispozitivele de control pe drumurile publice din întreg județul, în contextul traficului intens din perioada minivacanței de 1 Decembrie. Echipajele de poliție rutieră sunt mobilizate atât pe arterele principale, cum este Drumul Național 1F sau zona Pasului Meseș, cât și pe traseele spre localități unde au loc manifestările publice.

Acțiunile vizează sectoarele de drum identificate de polițiști cu riscul rutier ridicat, unde au loc frecvent evenimente grave. Echipajele acționează în teren cu aparatele radar, etilotest și drugtest, pentru prevenirea accidentelor generate de viteza excesivă, depășirile neregulamentare și consumul de alcool sau substanțe psihoactive.

Pe lângă filtrele rutiere, polițiștii sunt prezenți în principalele intersecții din municipiul Zalău și din orașele Șimleu Silvaniei, Jibou și Cehu Silvaniei, pentru fluidizarea circulației și dirijarea traficului în zonele cu restricții.

Măsurile de control fac parte din planul integrat al structuralor Ministerului Afacerilor Interne, prin care polițiștii de ordine publică, rutieră și investigații penale acționează coordonat pentru menținerea siguranței pe drumurile publice.

Oamenii legi le recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza condițiilor de drum specifice sezonului rece, să păstreze distanța de siguranță în mers, să respecte semnalele agenților din trafic și să nu urce la volan dacă au consumat băuturi alcoolice.