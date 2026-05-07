Weekend de foc pentru handbalul feminin românesc! Sala Sporturilor din Baia Mare găzduiește, pe 9 și 10 mai, Turneul Final Four al Cupei României. După sferturi de finală care au produs șocuri imense, eliminând forțele Bucureștiului, patru echipe pornesc cu șanse egale spre trofeu și spre un bilet de aur pentru cupele europene.

Drumul spre Baia Mare a fost presărat cu rezultate neașteptate. SCM Râmnicu Vâlcea a produs marea bombă a competiției, eliminând chiar deținătoarea trofeului, CSM București, după o victorie clară în Capitală, scor 32-27. Nici Rapid București nu a scăpat de „blestemul sferturilor”, fiind trimisă acasă de SCM Craiova, care s-a impus cu 30-28. În acest timp, Gloria Bistrița și-a respectat statutul de favorită, trecând fără emoții de Corona Brașov cu 35-22.

Gazdele de la Minaur Baia Mare, calificate după un succes la Târgu Jiu, mizează acum pe aportul publicului maramureșean pentru a păstra trofeul în Ardeal. Miza este uriașă, în special pentru Minaur și Craiova: o calificare în finală le poate deschide drumul spre competițiile europene, având în vedere că Bistrița are deja locul asigurat prin clasamentul din campionat. Câștigătoarea trofeului va reprezenta România în EHF European League în sezonul viitor.

Programul semifinalelor de sâmbătă, 9 mai, începe la ora 14:30 cu duelul dintre SCM Râmnicu Vâlcea și Minaur Baia Mare. De la ora 17:30, Gloria Bistrița se va confrunta cu „surpriza” SCM Craiova. Marea finală, care va decide noua regină a Cupei, este programată duminică, de la ora 17:30.

Cu marile puteri ale Bucureștiului scoase din joc, Cupa României rămâne deschisă oricărui rezultat. Rămâne de văzut dacă trofeul va poposi la Baia Mare, Bistrița, Vâlcea sau Craiova, într-un spectacol total al handbalului feminin!