În finala Cupei Intercontinentale, competiție se desfășoară o dată la patru ani și care reunește câștigătoarele celor șase Confederații, campioana Europei a avut parte de o misiune dificilă, dar a reușit să se impună în fața câștigătoarei Copa Libertadores în urma loviturilor de departajare.

Campioana Europei s-a impus cu 2-1 la loviturile de departajare, după ce scorul a fost 1-1 atât în timpul regulamentar, cât și după prelungiri.

Calificată direct în finală din postura de câștigătoare a Ligii Campionilor, PSG și-a trecut în palmares primul Trofeu Intercontinental din istorie, după ce ediția inaugurală fusese câștigată anul trecut de Real Madrid.

Parizienii au deschis scorul în minutul 38, prin Khvicha Kvaratskhelia, după ce un gol marcat în minutul 9 de Fabian Ruiz fusese anulat de VAR pentru că mingea a părăsit suprafața de joc. Flamengo a egalat în minutul 62, prin Jorginho, din lovitură de la 11 metri.

După 120 de minute fără alte modificări pe tabelă, finala s-a decis la loviturile de departajare, într-o serie dramatică, cu nu mai puțin de șase execuții ratate în prima serie!

Flamengo a deschis seria prin De La Cruz, care a transformat și a adus avantajul brazilienilor, însă Vitinha a egalat imediat pentru PSG.

La a doua execuție a sud-americanilor, Saul Niguez a ratat și le-a oferit parizienilor șansa de a prelua conducerea, dar Ousmane Dembele nu a profitat, ratând la rândul său.

Emoțiile au continuat, Pedro ratând pentru Flamengo, iar Nuno Mendes a adus PSG pentru prima dată în avantaj. Barcola a menținut diferența minimă, în urma unei noi ratări, iar în final Luiz Araujo a irosit șansa egalării, ratând a patra execuție consecutivă a brazilienilor și pecetluind astfel victoria și trofeul pentru PSG.

Matvey Safonov a reușit o performanță identică cu cea atinsă de regretatul Helmut Duckadam în finala Cupei Campionilor din 1986, când a apărat 4 penalty-uri în finala dintre Steaua și Barcelona de la Sevilla.

Așadar, PSG a cucerit Cupa Intercontinentală și a ajuns la 6 trofee în acest an, de departe cel mai bun din istoria clubului. Parizienii au mai câștigat eventul în Franța, Champions League, Supercupa Franței și Supercupa Europei.

Flamengo are un lot estimat la 188 de milioane pe Transfermarkt, în timp ce jucătorii de la PSG valorează în total 1,19 miliarde de euro.

