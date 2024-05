CS Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud a fost învinsă de echipa norvegiană Storhamar Handball Elite cu scorul de 29-27, la pauză 14-15, la Graz, în finala competiţiei feminine de handbal EHF European League. Elevele lui Florentin Pera se întorc acasă cu medaliile de argint. În semifinale, echipa antrenată de Florentin Pera a învins-o pe Dunărea Brăila, cu scorul de 37-26. Storhamar Handball Elite s-a impus în semifinale în fața celor de la Neptunes Nantes, scor 28-27.

În finală, echipa scandinavă a dominat prima parte a meciului şi a condus la diferenţă de trei goluri (7-4, 8-5), dar Gloria a reuşit să întoarcă scorul şi să intre la pauză în avantaj, 15-14, în ciuda faptului că Nina Bulatovic şi Gnonsiane Niombla au primit cartonaşe roşii.

Storhamar a reuşit să se desprindă la două goluri în min. 42, 21-19, şi a controlat jocul până la final, deşi echipa antrenată de Florentin Pera a egalat în două rânduri, 22-22 şi 23-23. Două eliminări (Pristăviţa şi Laslo) au îngreunat şi mai mult misiunea echipei antrenată de Florentin Pera.

Pentru Gloria Bistrița cele mai multe goluri au înscris Cristina Laslo și Tamires Morena De Araujo Frossard, 6 goluri, iar Sonia Seraficeanu 5. Învingătoarele au marcat cele mai multe goluri prin Anniken Obaidli 9, Kristin Venn 8, Mathilde Rivas-Toft 6.

În finala mică, Dunărea Brăila a fost învinsă dramatic de echipa franceză Neptunes Nantes, cu scorul de 39-38. La pauză scorul era de 18-14, iar după prelungiri scorul a fost de 33-33. Învingătoarea s-a stabilit după aruncările de la 7 metri. „Felicitări lui Nantes, este una dintre cele mai puternice echipe, despre echipa mea, ce pot să spun (…) Chiar dacă am avut probleme la început și am fost în urmă și în repriza secundă, nu am acceptat înfrângerea, nu am cedat, am continuat să luptăm și la final am fost atât de aproape să câștigăm! Poate nu era o victorie meritată, dar atunci când te lupți 60 de minute meriți credit pentru acest lucru (…) Am mare respect pentru echipa mea, fetele mele, nu puteam cere mai mult în acest al doilea meci. A fost o echipă total diferită cea care a intrat pe teren și asta le-am cerut pentru că sâmbătă a fost o zi rea, un meci prost. Asta s-a întâmplat. Acum ne-am arătat partea puternică, din nefericire pentru noi, am întâlnit însă un adversar tare”, a declarat după meci, la conferința de presă, antrenorul danez Jan Leslie Lund.

În patru sezoane desfăşurate în actualul format al EHF European League, România a avut în trei ani reprezentante la turneele finale, Minaur Baia Mare clasându-se pe 3 în 2021 şi pe 4 în 2022.

Oltchim Râmnicu Vâlcea a cucerit Cupa IHF (1984, 1989), ca şi CS Rapid (1993), iar SCM Craiova a câştigat Cupa EHF (2018), în formatele anterioare ale competiţiei.