Finala Diviziei A la volei masculin este mai încinsă ca niciodată! Campioana en-titre, Dinamo București, a reușit să egaleze situația la general în fața gălățenilor de la Arcada, după un meci maraton care a durat aproape trei ore. În timp ce titlul național se decide între București și Galați, echipa noastră, SCM Zalău, este la un singur succes distanță de medalia de bronz, după ce a făcut spectacol în fața propriilor suporteri.

După un prim meci pierdut pe teren propriu, Dinamo București a revenit spectaculos în cea de-a doua partidă a marii finale. Alb-roșii au condus cu 2-0, au fost egalați de Arcada Galați, dar s-au impus în tiebreak cu 15-10, după un set decisiv controlat prin servicii excelente. Scorul general a devenit 1-1, iar seria se mută acum la Galați pentru meciurile de pe 8 și 10 mai.

Între timp, la poalele Meseșului, voleiul a redevenit rege.

Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici” a fost un adevărat vulcan la ultimele două meciuri de acasă.

Sute de suporteri sălăjeni au creat o atmosferă de zile mari, împingând echipa de la spate prin scandări și o energie care i-a copleșit pe steliști. Determinarea fanilor s-a simțit mai ales în primul meci, când Zalăul a revenit incredibil de la 0-2 la seturi pentru a câștiga în decisiv.

In cel de-al doilea meci disputat la Zalău, entuziasmul din tribune a fost din nou la cote maxime, iar elevii lui Adrian Feher au răspuns cu o victorie solidă, scor 3-1, consolidându-și avantajul de 2-0 la general în finala mică. Urmează duelurile de la București, de pe 9 și 10 mai, unde jucători precum Renee Teppan și Bozidar Cuk sunt pregătiți să închidă seria.

Zalăul respiră volei prin toți porii, iar medalia de bronz pare tot mai aproape de vitrina clubului . Cu inima și vocea suporterilor alături, echipa este pregătită să demonstreze că spiritul de luptător al sălăjenilor nu poate fi învins! Hai, Zalău!