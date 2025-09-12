UEFA a anunțat că finala Ligii Campionilor din 2027 se va disputa pe stadionul celor de la Atletico Madrid. Arena lui Atletico Madrid a fost aleasă datorită experienței sale în organizarea de evenimente internaționale majore.

UEFA a anunțat că finala Ligii Campionilor din 2027 se va disputa pe „Wanda Metropolitano”, stadionul celor de la Atletico Madrid.

Arena lui Atletico Madrid, considerată de la bun început mare favorită pentru găzduirea finalei, a fost aleasă datorită facilităților sale moderne, a standardelor înalte de ospitalitate, precum și a experienței sale în organizarea de evenimente internaționale majore.

Decizia a fost luată în ședința UEFA care a avut loc la Tirana, Albania.

De la inaugurarea din 2017, stadionul a găzduit atât meciuri de top, cât și evenimente importante. Finala din 2027 va fi a doua găzduită de stadionul ultramodern. În 2019, Liverpool o învingea pe același stadion pe Tottenham cu scorul de 2-0. Arena are o capacitate de 67.703 de spectatori.

Inițial, UEFA a ales San Siro ca loc de desfășurare, dar decizia a fost revocată în septembrie 2024 din cauza lucrărilor de renovare nerezolvate la arena pe care joacă AC Milan și Inter, iar procesul de licitație a fost redeschis. Madrid și Baku au fost cele două opțiuni ulterioare, iar șefii forului european au optat pentru capitala Spaniei.

Finala din 2026 a fost deja stabilită să aibă loc pe „Puskas Arena” din Ungaria. Ediția precedentă s-a desfășurat pe „Allianz Arena” din München, unde Paris Saint-Germain a cucerit titlul în fața lui Inter cu scorul de 5-0.

Va fi pentru a 8-a oară când Spania va găzdui finala celei mai importante competiții intercluburi din Europa, dar asta nu e neapărat o veste bună pentru echipele iberice. Real Madrid este singura echipă care a cucerit trofeul în propria țară, tocmai în 1957, la a doua ediție a competiției. Barcelona a avut și ea această ocazie, dar a pierdut la penalty-uri în fața Stelei în ultimul act din 1986, disputat la Sevilla. AC Milan e singura echipă care a cucerit două trofee Champions League în finalele jucate în Spania, în 1969 pe Bernabeu și în 1989 pe Camp Nou. Supercupa Europei din 2026, dintre câștigătoarele Ligii Campionilor și Europa League din actualul sezon, va avea loc la Salzburg.

În ceea ce privește sezonul actual, locațiile finalelor celor 3 competiții europene se cunosc de multă vreme. Ultimul act din Champions League va avea loc pe Puskas Arena din Budapesta, cel din Europa League pe Beșiktaș Stadium din Istanbul, iar cea din Conference League pe Red Bull Arena din Leipzig. În 2027, finala Europa League se va juca pe Waldstadion din Frankfurt, iar cea din Conference League pe Beșiktaș Stadium din Istanbul.